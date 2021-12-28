Потерпілий звернувся до відділку поліції в Зеленій Гурі. Зловмисників вдалося знайти та помістити під варту.

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Що трапилося з українцем в Польщі

37-річний добродій з України зустрів на вулиці 29-річного чоловіка. Оскільки той мав поганий вигляд, українець вирішив проявити милосердя і запропонував молодикові купити кави чи чогось поїсти. Молодий чоловік погодився на таку допомогу. Потім він ще й попросив провести його до сусіднього будинку. Українець не відмовив.

Коли двоє згаданих вище осіб увійшли до під'їзду будинку, на них чекали ще двоє людей. 35-річний чоловік і 38-річна жінка попросили українця купити їм їжу та алкоголь.

Далі українець у супроводі одного з аферистів пішов до супермаркету, щоб задовольнити вимогу прохачів. Коли він повернувся з покупками, то усі троє нових знайомих напали на нього, жорстоко побили, а після цього ще викрали наплічник з телефоном, грошима, навушниками та іншими особистими речами.

Наступного дня після інциденту українець прийшов на роботу та розповів співробітникам про свою невдалу пригоду. Колеги порадили негайно звернутися до поліції.

Після звернення до правоохоронців результат не забарився. Зловмисників відшукали дуже швидко. Ці люди були добре відомі поліцейським. Їх неодноразово затримували за злочинні дії.

За пограбування банді може загрожувати від 2 до 12 років позбавлення волі.

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