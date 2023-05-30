Три нові рейси від Wizz Air: куди літатиме лоукостер
Джерело:Wizz Air
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує відкривати нові напрямки та розширювати власну мережу. В системі бронювання авіаквитків з'явились ще 3 напрямки.
Wizz Air запустить 3 нових рейси з Італії та Англії
Цього разу перевізник планує обслуговувати нові рейси з Італії та Англії. Деталі напрямків – нижче у матеріалі!
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Зокрема, Wizz Air полетить з Лондона в Прагу та Хургаду, а також з Катаньї на Мальту.
- Катанья – Мальта – з 1 липня 2023 року – 6 раз на тиждень;
- Лондон (Гатвік) – Прага – з 29 жовтня – 6 раз на тиждень;
- Лондон (Гатвік) – Хургада – з 31 жовтня – тричі на тиждень.
Квитки на нові напрямки вже можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Вартість квитків, наприклад, з Катанії на Мальту починається від 14,99 євро, а з Лондона в Хургаду – 75,99 фунта стерлінгів.
Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць, який доступний в авіакомпанії. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.
Авіаквитки Катанья – Мальта на 31 жовтня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air
Останні новини Wizz Air:
- Лоукостер Wizz Air успішно збільшує свою присутність в аеропорту Шопена у Варшаві. Авіаперевізник додає до бази, що там розташована, вже десятий літак і анонсує новий, "європейський" напрям.
- Угорська авіакомпанія Wizz Air відкриє 9 нових авіасполучень з Польщі. Перевізник вже запустив продаж квитків на нові рейси з п'яти польських міст.
- Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.
- Також авіакомпанія запустить два нові рейси з міста Ясси у Румунії – воно найближче розташоване до столиці Молдови. А також відновить напрямок Абу-Дабі (ОАЕ) – Сохаг (Єгипет);
- Ще лоукостер додає два нових рейси у власну мережу з Північної Македонії. Полетить в Словенію та Люксембург.