Wizz Air запустит 3 новых рейса из Италии и Англии
В этот раз перевозчик планирует обслуживать новые рейсы из Италии и Англии. Детали направлений – ниже в материале!
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В частности, Wizz Air улетит из Лондона в Прагу и Хургаду, а также из Катаньи на Мальту.
- Катанья – Мальта – с 1 июля 2023 года – 6 раз в неделю;
- Лондон (Гатвик) – Прага – с 29 октября – 6 раз в неделю;
- Лондон (Гатвик) – Хургада – с 31 октября – трижды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Стоимость билетов, например, из Катания на Мальту начинается от 14,99 евро, а из Лондона в Хургаду – 75,99 фунта стерлингов.
Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц, который доступен в авиакомпании. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.
Авиабилеты Катанья - Мальта на 31 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air
Авиабилеты Лондон (Гатвик) – Хургада на 1 июля 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air
Последние новости Wizz Air:
- Лоукостер Wizz Air успешно увеличивает свое присутствие в аэропорту Шопена в Варшаве. Авиаперевозчик добавляет к расположенной там базе уже десятый самолет и анонсирует новое "европейское" направление.
- Венгерская авиакомпания Wizz Air откроет 9 новых авиасообщений из Польши. Перевозчик уже запустил продажу билетов на новые рейсы из пяти польских городов.
- Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.
- Также авиакомпания запустит два новых рейса из Яссы в Румынию – он ближе всего расположен в столицу Молдовы. А также восстановит направление Абу-Даби (ОАЭ) – Сохаг (Египет);
- Еще лоукостер добавляет два новых рейса в собственную сеть из Северной Македонии. Улетит в Словению и Люксембург.