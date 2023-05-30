Wizz Air запустит 3 новых рейса из Италии и Англии

В этот раз перевозчик планирует обслуживать новые рейсы из Италии и Англии. Детали направлений – ниже в материале!

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В частности, Wizz Air улетит из Лондона в Прагу и Хургаду, а также из Катаньи на Мальту.

Катанья – Мальта – с 1 июля 2023 года – 6 раз в неделю;

– с 1 июля 2023 года – 6 раз в неделю; Лондон (Гатвик) – Прага – с 29 октября – 6 раз в неделю;

– с 29 октября – 6 раз в неделю; Лондон (Гатвик) – Хургада – с 31 октября – трижды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Стоимость билетов, например, из Катания на Мальту начинается от 14,99 евро, а из Лондона в Хургаду – 75,99 фунта стерлингов.

Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц, который доступен в авиакомпании. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.



Авиабилеты Катанья - Мальта на 31 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Авиабилеты Лондон (Гатвик) – Хургада на 1 июля 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

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