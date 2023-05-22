Два нових рейси з Північної Македонії від Wizz Air

Так, лоукостер додає два нових рейси у власну мережу з Північної Македонії. Полетить в Словенію та Люксембург.

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Деталі нових рейсів:

Скоп'є – Любляна (Словенія) – з 27 вересня 2023 року – двічі на тиждень;

(Словенія) – з 27 вересня 2023 року – двічі на тиждень; Скоп'є – Люксембург (Люксембург) – з 18 грудня 2023 року – тричі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також радимо скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.

Авіаквитки Скоп'є – Любляна / Скриншот із сайту

Авіаквитки Скоп'є – Люксембург / Скриншот із сайту

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