Два нових рейси з Північної Македонії від Wizz Air
Так, лоукостер додає два нових рейси у власну мережу з Північної Македонії. Полетить в Словенію та Люксембург.
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Деталі нових рейсів:
- Скоп'є – Любляна (Словенія) – з 27 вересня 2023 року – двічі на тиждень;
- Скоп'є – Люксембург (Люксембург) – з 18 грудня 2023 року – тричі на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також радимо скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.
Авіаквитки Скоп'є – Любляна / Скриншот із сайту
Авіаквитки Скоп'є – Люксембург / Скриншот із сайту
Останні новини Wizz Air:
- Лоукостер Wizz Air успішно збільшує свою присутність в аеропорту Шопена у Варшаві. Авіаперевізник додає до бази, що там розташована, вже десятий літак і анонсує новий, "європейський" напрям.
- Угорська авіакомпанія Wizz Air відкриє 9 нових авіасполучень з Польщі. Перевізник вже запустив продаж квитків на нові рейси з п'яти польських міст.
- Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.
- Також авіакомпанія запустить два нові рейси з міста Ясси у Румунії – воно найближче розташоване до столиці Молдови. А також відновить напрямок Абу-Дабі (ОАЕ) – Сохаг (Єгипет).