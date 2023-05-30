Wizz Air запустить 3 нових рейси з Італії та Англії

Цього разу перевізник планує обслуговувати нові рейси з Італії та Англії. Деталі напрямків – нижче у матеріалі!

Читайте також Молдова на 2 дні скасує авіарейси і міжнародні потяги: в чому причина

Зокрема, Wizz Air полетить з Лондона в Прагу та Хургаду, а також з Катаньї на Мальту.

Катанья – Мальта – з 1 липня 2023 року – 6 раз на тиждень;

– з 1 липня 2023 року – 6 раз на тиждень; Лондон (Гатвік) – Прага – з 29 жовтня – 6 раз на тиждень;

– з 29 жовтня – 6 раз на тиждень; Лондон (Гатвік) – Хургада – з 31 жовтня – тричі на тиждень.

Квитки на нові напрямки вже можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Вартість квитків, наприклад, з Катанії на Мальту починається від 14,99 євро, а з Лондона в Хургаду – 75,99 фунта стерлінгів.

Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць, який доступний в авіакомпанії. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.



Авіаквитки Катанья – Мальта на 31 жовтня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air

Авіаквитки Лондон (Гатвік) – Хургада на 1 липня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air

Останні новини Wizz Air: