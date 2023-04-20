Лоукостер Wizz Air вводить передплату на авіаквитки

Передплата на авіаквитки стане доступною з 5 травня у тестовому режимі. Водночас сервіс поки буде доступний не для всіх.

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Спочатку скористатися такою послугою зможуть лише пасажири, які вилітають з Польщі чи Італії. Він охоплює всі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі та всі внутрішні в Італії.​

Деталі пропозиції

Щоб оформити MultiPass, необхідно буде зареєструватись на спеціальному сайті авіакомпанії. У процесі реєстрації треба вказати, які рейси входитимуть у передплату – внутрішні по Італії чи міжнародні з Польщі.

Можна вибрати квитки в один бік або в обидва. Для передплати доступний базовий тариф, який включає лише ручну поклажу, а також розширені тарифи з послугами WIZZ Priority та 20 кілограмів багажу. Кінцева вартість передплати буде сформована залежно від вибраних опцій.

Після оформлення WIZZ MultiPass з пасажира братиметься фіксована плата щомісяця протягом 6 місяців. Якщо абонплату знято успішно, Wizz Air надасть клієнтові токени, які можна буде раз на місяць обміняти на авіаквиток.

Лоукостер Wizz Air вводить передплату на авіаквитки / Фото UnSplash

Важливо: бронювати переліт за передплатою потрібно не менш як за 5 днів до вильоту. Якщо пасажир не забронює авіаквиток або не скористається оформленим перельотом, їх не можна буде перенести на наступний місяць.

Вартість послуги поки неможливо перевірити

На цю мить Wizz Air ще не запустив спеціальний сайт для оформлення підписки на авіаквитки MultiPass. Тому наразі не можна перевірити вартість послуги.

Ймовірно, передплата буде вигідна пасажирам, які купують квитки в останній момент, коли їхня ціна є найвищою. За допомогою передплати такі мандрівники зможуть на пів року вперед зафіксувати собі ціну авіаквитків і щомісяця обирати потрібний напрямок.