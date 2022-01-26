Таку інформацію Закордон 24 надала міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal. Про це йдеться у їхньому новому дослідженні "Пульс трудової міграції: жіночий портрет". Аналітичні роботи проводилися методом фокус-групових дискусій та поглиблених інтерв'ю з українськими жінками, які мають досвід роботи в Польщі від 6 місяців до 11 років.

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Чому освічені українки вирушають до Польщі на роботу

Жінки відповідали, що поїхали до сусідньої країни заради задоволення своїх економічних потреб. До слова, вони не вважають свій рівень життя в Україні низьким. Проте, хотіли для себе більших фінансових перспектив.

Якщо ще 7 – 10 років тому трудові мігрантки з України, незалежно від професійного досвіду та освіти, виконували за кордоном здебільшого фізичну роботу (були робітницями на полях, фермах, заводах тощо), то зараз наші землячки дедалі частіше обіймають престижні вакансії. Українки в Польщі викладають у вишах, займаються підприємницькою діяльністю, стають менеджерками польських та міжнародних компаній тощо.

Навіть якщо українки починають роботу на польських фабриках та заводах, згодом вони планують змінювати роботу на кваліфіковану. Для цього займаються підтвердженням свого диплому або навчаються в поліцеальних школах та університетах Польщі для отримання нової спеціальності,

– зауважує Кароліна Шлешинська, віце-президентка міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Отримання освіти в Польщі дає можливості для кар'єрного росту та пришвидшує інтеграцію в місцеве суспільство. Це особливо актуально для тих громадянок України, які вже здобули вищу освіту у своїй державі та мали досвід роботи чи ведення бізнесу вдома. Тому багато жінок продовжують навчатися в Польщі. Вікових рамок при цьому не спостерігається. Українки від 22 до 40 і більше років сміливо вступають до польських вишів заради того, щоб забезпечити собі краще майбутнє.

Крім того, багато громадянок України цікавляться навчанням у поліцеальних школах (так званих школах для дорослих у Польщі). Це дає можливість здобути освіту й отримати сертифікат про знання польської мови, що є значною перевагою для оформлення документів на постійне проживання. При цьому заощаджуються час та кошти.

Всі учасниці дослідження від Gremi Personal, які починали свій трудовий досвід в Польщі з фізичної праці, а потім успішно закінчили поліцеальні школи, змогли більш впевнено відчувати себе на ринку праці, під час взаємодії з громадянами Польщі, а також з представниками офіційних установ.

Пропонуємо також ознайомитися з найбільш затребуваними напрямками навчання у Вроцлавському університеті, який посідає четверте місце в рейтингу найпопулярніших вишів країни, а в рейтингу університетів Нижньої Сілезії йому належить перше місце. Крім того, дізнавайтеся, чи втрачають українці національну ідентичність за кордоном.

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