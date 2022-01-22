На найпопулярніші напрямки вишу можуть претендувати понад 30 абітурієнтів на місце. Наразі найбільше студентів цікавить факультет психології Вроцлавського університету.

Цікаво "Українці за кордоном": про що цей відеопроєкт і чому його варто подивитися

Найпопулярніші напрямки Вроцлавського університету

За даними Міністерства освіти Польщі, Вроцлавський університет посідає четверте місце в рейтингу найпопулярніших вишів країни, а в рейтингу університетів Нижньої Сілезії йому належить перше місце. Згаданий вищий навчальний заклад програє конкуренцію лише трьом політехнічним університетам.

Це великий успіх і доказ того, що освітня пропозиція Вроцлавського університету має попит у молодих людей,

– коментує ситуацію доктор наук Томаш Каліш.

Десятка напрямків вишу, які найбільше цікавлять охочих отримати вищу освіту, зараз виглядає так:

Психологія – 32,8 кандидата на місце. Кореаністика – 31,7 кандидата на місце. Комунікація – 19 кандидатів на місце. Журналістика та зв'язок з громадськістю – 14,2 кандидата на місце. Англійська –14,1 кандидата на місце. Італійська – 12,1 кандидата на місце. Генетика та експериментальна біологія – 11,1 кандидата на місце. Хімія та токсикологія – 10,6 кандидата на місце. Іспанська філологія – 10,5 кандидата на місце. Синологія – 10,4 кандидата на місце.

Про Вроцлавський університет

Вроцлавський університет – це один із найстаріших університетів Центральної та Східної Європи із понад 300-літньою історією і традиціями.

Є найбільшим вищий навчальним закладом у Нижній Силезії.

Це єдиний польський виш, який належить до всесвітньої мережі обмінів ISEP, у якій бере участь 250 університетів з усього світу, зокрема 132 американських.

Також вас може зацікавити сюжет 24 каналу про популярність дистанційної освіти: дивіться відео