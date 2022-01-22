На найпопулярніші напрямки вишу можуть претендувати понад 30 абітурієнтів на місце. Наразі найбільше студентів цікавить факультет психології Вроцлавського університету.
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Найпопулярніші напрямки Вроцлавського університету
За даними Міністерства освіти Польщі, Вроцлавський університет посідає четверте місце в рейтингу найпопулярніших вишів країни, а в рейтингу університетів Нижньої Сілезії йому належить перше місце. Згаданий вищий навчальний заклад програє конкуренцію лише трьом політехнічним університетам.
Це великий успіх і доказ того, що освітня пропозиція Вроцлавського університету має попит у молодих людей,
– коментує ситуацію доктор наук Томаш Каліш.
Десятка напрямків вишу, які найбільше цікавлять охочих отримати вищу освіту, зараз виглядає так:
- Психологія – 32,8 кандидата на місце.
- Кореаністика – 31,7 кандидата на місце.
- Комунікація – 19 кандидатів на місце.
- Журналістика та зв'язок з громадськістю – 14,2 кандидата на місце.
- Англійська –14,1 кандидата на місце.
- Італійська – 12,1 кандидата на місце.
- Генетика та експериментальна біологія – 11,1 кандидата на місце.
- Хімія та токсикологія – 10,6 кандидата на місце.
- Іспанська філологія – 10,5 кандидата на місце.
- Синологія – 10,4 кандидата на місце.
Про Вроцлавський університет
- Вроцлавський університет – це один із найстаріших університетів Центральної та Східної Європи із понад 300-літньою історією і традиціями.
- Є найбільшим вищий навчальним закладом у Нижній Силезії.
- Це єдиний польський виш, який належить до всесвітньої мережі обмінів ISEP, у якій бере участь 250 університетів з усього світу, зокрема 132 американських.
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