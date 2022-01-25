Уряд Польщі пояснює легітимність цього рішення змінами, внесеними в інших країнах, серед яких: Франція, Ліхтенштейн, Люксембург та Португалія, де тривалість карантину становить 7 днів. Проте, нововведення стосується не всіх.

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Кого стосується скорочення карантину в Польщі

Зміна тривалості самоізоляції не стосуватиметься тих, хто прибуває до Польщі з-поза країн ЄС та Шенгену.

Згідно з постановою, період перебування на карантині з 10 до 7 днів скоротиться для тих, хто:

мав контакт з особою (зокрема, члени родини) у якої діагностували COVID-19, за відсутності в них симптомів коронавірусу;

захворів на коронавірус, але хвороба протікає без ускладнень й буде зроблено повторний тест, який покаже негативний результат.

Для людей, які повертаються з країн, що не входять до Шенгенської зони, карантин не скорочено. Він ще становить 14 днів.

Зверніть увагу! Для в'їзду в Польщу з-поза країн Шенгену необхідно пред'явити негативний результат антигенного або ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 24 години до в'їзду. Він має бути англійською або польською мовою.

COVID-19 в Польщі

Від початку пандемії у Польщі інфікувалися 4,55 мільйона жителів.

Померло від ускладнень, спричинених вірусом, 104 тисячі осіб.

У країні вакциновано майже 57% населення. Загалом було введено 50,7 мільйона доз вакцин.

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