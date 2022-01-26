Такую информацию Закордон 24 предоставило международное агентство по трудоустройству G remi Personal . Об этом говорится в их новом исследовании "Пульс трудовой миграции: женский портрет" . Аналитические работы проводились методом фокус-групповых дискуссий и углубленных интервью с украинскими женщинами с опытом работы в Польше от 6 месяцев до 11 лет.

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Почему образованные украинки отправляются в Польшу на работу

Женщины отвечали, что уехали в соседнюю страну ради удовлетворения своих экономических потребностей. К слову, они не считают свой уровень жизни в Украине низким. Тем не менее хотели для себя больших финансовых перспектив.

Если еще 7 – 10 лет назад украинки в Польше, независимо от профессионального опыта и образования, выполняли в основном физическую работу (были работницами на полях, фермах, заводах), то сейчас наши землячки все чаще занимают престижные вакансии. Украинки в Польше преподают в вузах, занимаются предпринимательской деятельностью, становятся менеджерами польских и международных компаний.

Даже если украинки начинают работу на польских фабриках и заводах, они планируют менять работу на квалифицированную. Для этого занимаются подтверждением своего диплома или учатся в полицейских школах и университетах Польши для получения новой специальности,

– отмечает Каролина Шлешинская, вице-президент международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Получение образования в Польше дает возможности для карьерного роста и ускоряет интеграцию в местное общество. Это особенно актуально для гражданок Украины, которые уже получили высшее образование в своем государстве и имели опыт работы или ведения бизнеса дома. Поэтому многие женщины продолжают учиться в Польше. Возрастных рамок при этом не наблюдается. Украинки от 22 до 40 и более лет смело поступают в польские вузы ради того, чтобы обеспечить себе лучшее будущее.

Кроме того, многие гражданки Украины интересуются обучением в полицейских школах (так называемых школах для взрослых в Польше). Это позволяет получить образование и получить сертификат о знании польского языка, что является значительным преимуществом для оформления документов на постоянное проживание. При этом экономятся время и деньги.

Все участницы исследования от Gremi Personal , начинавшие свой трудовой опыт в Польше с физического труда, а затем успешно окончившие полицейские школы, смогли более уверенно чувствовать себя на рынке труда, во время взаимодействия с гражданами Польши, а также с представителями официальных учреждений.

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