Думку про те, що часто громадяни України не цінують приналежність до українства за кордоном висловив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. На його погляд, до цього питання слід ставитися серйозно.

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Чому українці втрачають національну ідентичність за кордоном

Втрату ідентичності у величезної української діаспори за кордоном Василь Воскобойник вважає стратегічним питанням. На його думку, цю актуальну проблему можна розділити на світоглядну та технічну частини.

Українці не цінують свою приналежність до України, коли потрапляють за кордон. Вони намагаються якомога швидше перетворити своїх дітей на типових представників тієї країни, де вони живуть. Їхні діти, скоріш за все, вже не будуть знати української мови та на саму Україну будуть дивитися, як на міфологічну землю своїх предків. Василь Воскобойник Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування переконаний, що ситуацію слід покращувати шляхом налагодження міцних культурних та ділових зв'язків з українцями за кордоном. На його думку, в емігрантів має бути довіра до представників української влади. Водночас влада в Україні повинні працювати на розвиток та підтримку українських громад за кордоном.

Тільки після встановлення атмосфери довіри можна буде казати про повернення українців додому, про інвестиції успішних українців з інших країн в українську економіку та їхню роль як представників нашої держави в інших суспільствах,

– зазначив Василь Воскобойник.

З технічного боку, додає експерт, існує необхідність прийняття закону про подвійне громадянство, аби українець не позбавлявся свого українського паспорта, коли їде на постійне місце перебування за кордон. А щоб розробити чіткий та зрозумілий механізм захисту українців за кордоном, переконує Василь Воскобойник, достатньо подивитися на приклади роботи зі співвітчизниками в Україні американського, британського чи німецького посольств.

Бажаю залишатися українцями, у якій країні ви б не жили,

– підсумував експерт.

Зверніть увагу! Раніше ми писали про те, як українці ставляться до своїх земляків, які живуть за кордоном. Радимо переглянути результати цікавого опитування.

Чому українці не цінують приналежність до українства за кордоном: дивіться відео

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