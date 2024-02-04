Дешеві квитки до моря: Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії 

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair нещодавно оголосила про свої плани розширити мережу польотів до Сардинії в Італії. Мандрівники з багатьох європейських міст мають можливість вирушити в недорогу подорож до теплих морів Європи, від яких перехоплює подих.

Завдяки цим новим рейсам Ryanair прагне зробити подорожі на Сардинію більш доступними та бюджетними для туристів. Вирушити літаком за низькою ціною можна буде із восьми європейських країн.

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Ryanair відкриває нові рейси до Сардинії в Італії

Лоукостер Ryanair анонсував відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.

Зокрема, нові рейси на Сардинію відбуватимуться за такими маршрутами:

Ольбія – Краків : із 1 травня двічі на тиждень;

: із 1 травня двічі на тиждень; Ольбія – Мілан Бергамо : з 2 квітня щоденні рейси;

: з 2 квітня щоденні рейси; Ольбія – Брюссель Шарлеруа : з 2 травня два рази на тиждень;

: з 2 травня два рази на тиждень; Ольбія – Болонья : з 2 квітня щоденні рейси;

: з 2 квітня щоденні рейси; Ольбія – Копенгаген : із 1 травня двічі на тиждень;

: із 1 травня двічі на тиждень; Ольбія – Дублін : із 2 липня два рази на тиждень;

: із 2 липня два рази на тиждень; Ольбія – Лондон Станстед : із 1 травня тричі на тиждень;

: із 1 травня тричі на тиждень; Ольбія – Париж Бове : з 2 червня два рази на тиждень;

: з 2 червня два рази на тиждень; Ольбія – Трієст : із 3 квітня три рази на тиждень;

: із 3 квітня три рази на тиждень; Ольбія – Відень: із 3 травня двічі на тиждень.

Мальовнича Сардинія / Фото Unsplash

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Наприклад, якщо запланувати відпочинок на Сардинії на травневі свята, то ціни будуть такі:

1 травня із Кракова до Ольбії – 51 євро; 8 травня з Ольбії до Кракова – 30 євро,

з Відня до Ольбії 10 травня – 52 євро, тоді як з Ольбії до Відня 3 травня – 45 євро.

Приклади бронювання авіаквитків Ольбія – Краків на 1 – 8 травня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

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