Дешеві квитки до моря: Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії
Джерело:Lowcost Avia
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair нещодавно оголосила про свої плани розширити мережу польотів до Сардинії в Італії. Мандрівники з багатьох європейських міст мають можливість вирушити в недорогу подорож до теплих морів Європи, від яких перехоплює подих.
Завдяки цим новим рейсам Ryanair прагне зробити подорожі на Сардинію більш доступними та бюджетними для туристів. Вирушити літаком за низькою ціною можна буде із восьми європейських країн.
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Ryanair відкриває нові рейси до Сардинії в Італії
Лоукостер Ryanair анонсував відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.
Зокрема, нові рейси на Сардинію відбуватимуться за такими маршрутами:
- Ольбія – Краків: із 1 травня двічі на тиждень;
- Ольбія – Мілан Бергамо: з 2 квітня щоденні рейси;
- Ольбія – Брюссель Шарлеруа: з 2 травня два рази на тиждень;
- Ольбія – Болонья: з 2 квітня щоденні рейси;
- Ольбія – Копенгаген: із 1 травня двічі на тиждень;
- Ольбія – Дублін: із 2 липня два рази на тиждень;
- Ольбія – Лондон Станстед: із 1 травня тричі на тиждень;
- Ольбія – Париж Бове: з 2 червня два рази на тиждень;
- Ольбія – Трієст: із 3 квітня три рази на тиждень;
- Ольбія – Відень: із 3 травня двічі на тиждень.
Мальовнича Сардинія / Фото Unsplash
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Наприклад, якщо запланувати відпочинок на Сардинії на травневі свята, то ціни будуть такі:
- 1 травня із Кракова до Ольбії – 51 євро; 8 травня з Ольбії до Кракова – 30 євро,
- з Відня до Ольбії 10 травня – 52 євро, тоді як з Ольбії до Відня 3 травня – 45 євро.
Приклади бронювання авіаквитків Ольбія – Краків на 1 – 8 травня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair
Останні новини Ryanair:
- Ірландський лоукостер скасував 12 рейсів. У графіку перевізника скоротили рейси з Іспанії, Польщі, Йорданії, Італії, Німеччини, Данії, Північної Ірландії, Португалії, Франції, Боснії й Герцеговини, Ірландії та Марокко.
- Літак авіакомпанії Ryanair здійснив найкоротший рейс Boeing 737. Він перелетів між двома аеропортами в Бухаресті. Відстань між цими летовищами всього 7 кілометрів. Більше про рекордно короткий політ – дізнаєтесь за посиланням.
- Ірландська авіакомпанія розширює карту польотів і запускає ще 3 нові рейси із популярних країн. Нові напрямки відкриються з Данії, Іспанії та Болгарії. Деталі про свіжі маршрути можна знайти тут.
- А от з аеропорту Варшави рейсів Ryanair навпаки поменшає. З Модліна скоротили 20% перельотів цієї авіакомпанії. Перевізник змінив свій розклад. 15 рейсів із Варшави скасували, а ще на 16 маршрутах зменшили частоту польотів. Серед напрямків, які закрили, є рейси до Амману, Единбурга, Гельсінкі, Неаполя та Риги.