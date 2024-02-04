Завдяки цим новим рейсам Ryanair прагне зробити подорожі на Сардинію більш доступними та бюджетними для туристів. Вирушити літаком за низькою ціною можна буде із восьми європейських країн.

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Ryanair відкриває нові рейси до Сардинії в Італії

Лоукостер Ryanair анонсував відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.

Зокрема, нові рейси на Сардинію відбуватимуться за такими маршрутами:

Ольбія – Краків : із 1 травня двічі на тиждень;

: із 1 травня двічі на тиждень; Ольбія – Мілан Бергамо : з 2 квітня щоденні рейси;

: з 2 квітня щоденні рейси; Ольбія – Брюссель Шарлеруа : з 2 травня два рази на тиждень;

: з 2 травня два рази на тиждень; Ольбія – Болонья : з 2 квітня щоденні рейси;

: з 2 квітня щоденні рейси; Ольбія – Копенгаген : із 1 травня двічі на тиждень;

: із 1 травня двічі на тиждень; Ольбія – Дублін : із 2 липня два рази на тиждень;

: із 2 липня два рази на тиждень; Ольбія – Лондон Станстед : із 1 травня тричі на тиждень;

: із 1 травня тричі на тиждень; Ольбія – Париж Бове : з 2 червня два рази на тиждень;

: з 2 червня два рази на тиждень; Ольбія – Трієст : із 3 квітня три рази на тиждень;

: із 3 квітня три рази на тиждень; Ольбія – Відень: із 3 травня двічі на тиждень.

Мальовнича Сардинія / Фото Unsplash

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Наприклад, якщо запланувати відпочинок на Сардинії на травневі свята, то ціни будуть такі:

1 травня із Кракова до Ольбії – 51 євро; 8 травня з Ольбії до Кракова – 30 євро,

з Відня до Ольбії 10 травня – 52 євро, тоді як з Ольбії до Відня 3 травня – 45 євро.

Приклади бронювання авіаквитків Ольбія – Краків на 1 – 8 травня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

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