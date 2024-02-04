Завдяки цим новим рейсам Ryanair прагне зробити подорожі на Сардинію більш доступними та бюджетними для туристів. Вирушити літаком за низькою ціною можна буде із восьми європейських країн.
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Ryanair відкриває нові рейси до Сардинії в Італії
Лоукостер Ryanair анонсував відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.
Зокрема, нові рейси на Сардинію відбуватимуться за такими маршрутами:
- Ольбія – Краків: із 1 травня двічі на тиждень;
- Ольбія – Мілан Бергамо: з 2 квітня щоденні рейси;
- Ольбія – Брюссель Шарлеруа: з 2 травня два рази на тиждень;
- Ольбія – Болонья: з 2 квітня щоденні рейси;
- Ольбія – Копенгаген: із 1 травня двічі на тиждень;
- Ольбія – Дублін: із 2 липня два рази на тиждень;
- Ольбія – Лондон Станстед: із 1 травня тричі на тиждень;
- Ольбія – Париж Бове: з 2 червня два рази на тиждень;
- Ольбія – Трієст: із 3 квітня три рази на тиждень;
- Ольбія – Відень: із 3 травня двічі на тиждень.
Мальовнича Сардинія / Фото Unsplash
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Наприклад, якщо запланувати відпочинок на Сардинії на травневі свята, то ціни будуть такі:
- 1 травня із Кракова до Ольбії – 51 євро; 8 травня з Ольбії до Кракова – 30 євро,
- з Відня до Ольбії 10 травня – 52 євро, тоді як з Ольбії до Відня 3 травня – 45 євро.
Приклади бронювання авіаквитків Ольбія – Краків на 1 – 8 травня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair
Останні новини Ryanair:
- Ірландський лоукостер скасував 12 рейсів. У графіку перевізника скоротили рейси з Іспанії, Польщі, Йорданії, Італії, Німеччини, Данії, Північної Ірландії, Португалії, Франції, Боснії й Герцеговини, Ірландії та Марокко.
- Літак авіакомпанії Ryanair здійснив найкоротший рейс Boeing 737. Він перелетів між двома аеропортами в Бухаресті. Відстань між цими летовищами всього 7 кілометрів. Більше про рекордно короткий політ – дізнаєтесь за посиланням.
- Ірландська авіакомпанія розширює карту польотів і запускає ще 3 нові рейси із популярних країн. Нові напрямки відкриються з Данії, Іспанії та Болгарії. Деталі про свіжі маршрути можна знайти тут.
- А от з аеропорту Варшави рейсів Ryanair навпаки поменшає. З Модліна скоротили 20% перельотів цієї авіакомпанії. Перевізник змінив свій розклад. 15 рейсів із Варшави скасували, а ще на 16 маршрутах зменшили частоту польотів. Серед напрямків, які закрили, є рейси до Амману, Единбурга, Гельсінкі, Неаполя та Риги.