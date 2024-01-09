Ірландський перевізник планує запуск трьох нових рейсів на березень – квітень 2024 року. Нові маршрути відкриються з Іспанії, Данії та Болгарії. Куди можна бронювати квитки – читайте далі.

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Три нові напрямки у Європі

У свій весняний розклад лоукостер додасть нові напрямки. Рейси сполучать Софію та Копенгаген і Аліканте, Жирону та Ольборг.

Деталі про нові маршрути:

Софія – Копенгаген: з 31 березня 2024 року по 5 разів на тиждень;

Софія – Аліканте: з 1 квітня по 2 рази на тиждень;

Жирона – Ольборг: з 1 квітня 2024 року по 2 рази на тиждень.

Квитки на нові рейси вже можна бронювати. Вони доступні на офіційному сайті ірландського перевізника Ryanair.

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