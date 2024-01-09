Літак мав приземлитися в основному аеропорту Бухареста Отопені. Але там на 30 хвилин закрили смугу через прибирання снігу та хурделицю. Тому борт Ryanair сів у старому аеропорту румунської столиці – Беняса. Але ненадовго.

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Найкоротший переліт

Авіакомпанія не хотіла висаджувати пасажирів в аеропорту Беняса, тому літак лише дозаправився там. Також борт очистили від льоду і знову вилетіли до Отопені.

Попри те, що злітно-посадкові смуги обох аеропортів знаходяться на відстані менш як 7 кілометрів одна від одної, літаку довелося зробити коло для заходу на посадку.

Цей короткий переліт між аеропортами Бухареста дозволив Ryanair уникнути ризиків, що пасажири будуть вимагати компенсацію за "неповний рейс".

Експерти з авіації припускають, що це був найкоротший переліт між різними аеропортами на літаку Boeing 737.

Qantas Airways анонсувала найдовший переліт у світі

Наприкінці 2025 року, австралійська авіакомпанія Qantas Airways запустить найдовший рейс у світі. Переліт з австралійського аеропорту Сіднея до лондонського Хітроу триватиме 20 годин.

Маршрут сягатиме 17 000 кілометрів. За весь час польоту пасажири зможуть побачити два сходи сонця, оскільки рейс змінюватиме часові пояси.

Авіакомпанія поки готує літак до тривалого польоту. Його потрібно переобладнати: зменшити кількість місць, щоб борт став легшим. А для зручності пасажирів планують організувати зону відпочинку.