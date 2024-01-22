Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair скасував дванадцять рейсів. Які саме напрямки забрали із графіка авіаперевізника – далі у матеріалі!
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Так, Ryanair скасував рейси з Іспанії, Польщі, Йорданії, Італії, Німеччини, Данії, Північної Ірландії, Португалії, Франції, Боснії й Герцеговини, Ірландії та Марокко.
Перелік скасованих рейсів:
- Варшава WMI (Польща) – Лансароте ACE (Іспанія).
- Варшава WMI (Польща) – Белфаст BFS (Північна Ірландія).
- Вроцлав WRO (Польща) – Турин TRN (Італія).
- Бергамо BGY (Італія) – Акаба AQJ (Йорданія).
- Бергамо BGY (Італія) – Фуншал FNC (Португалія).
- Палермо PMO (Італія) – Тревізо TSF (Італія).
- Берлін BER (Німеччина) – Біллунн BLL (Данія).
- Кельн CGN (Німеччина) – Біарріц BIQ (Франція).
- Нюрнберг NUE (Німеччина) – Баня Лука BNX (Боснія і Герцеговина).
- Нюрнберг NUE (Німеччина) – Фуншал FNC (Португалія).
- Дублін DUB (Ірландія) – Альмерія LEI (Іспанія).
- Ла Рошель LRH (Франція) – Танжер TNG (Марокко).
Ryanair скасував 12 рейсів / Фото Unsplash
Останні новини Ryanair
- Літак ірландського лоукостера Ryanair здійснив найкоротший рейс Boeing 737. Він перелетів між двома аеропортами в Бухаресті. Відстань між цими летовищами всього 7 кілометрів. Більше про рекордно короткий політ – дізнаєтесь за посиланням.
- Ірландська авіакомпанія розширює карту польотів і запускає 3 нові рейси із популярних країн. Нові напрямки відкриються з Іспанії, Данії та Болгарії. Деталі про свіжі маршрути можна знайти тут.
- А от з аеропорту Варшави рейсів Ryanair навпаки поменшає. З Модліна скорочують 20% перельотів цієї авіакомпанії. Перевізник змінює свій розклад. 15 рейсів із Варшави скасують, а ще на 16 маршрутах зменшать частоту польотів. Серед напрямків, які планують закрити є рейси до Амману, Единбурга, Гельсінкі, Неаполя та Риги.
- Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали. Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо. Про які саме місця мовиться – читайте тут.
- Середня ціна авіаквитка Ryanair зросла на 24% і склала 57,6 євро в період з 1 квітня по 30 вересня 2023 року. З останнього звіту стало відомо, що пасажири зіткнулися з підвищенням тарифів на рейси в одну сторону.