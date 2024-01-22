Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair скасував дванадцять рейсів. Які саме напрямки забрали із графіка авіаперевізника – далі у матеріалі!

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Так, Ryanair скасував рейси з Іспанії, Польщі, Йорданії, Італії, Німеччини, Данії, Північної Ірландії, Португалії, Франції, Боснії й Герцеговини, Ірландії та Марокко.

Перелік скасованих рейсів:

Варшава WMI (Польща) – Лансароте ACE (Іспанія).

Варшава WMI (Польща) – Белфаст BFS (Північна Ірландія).

Вроцлав WRO (Польща) – Турин TRN (Італія).

Бергамо BGY (Італія) – Акаба AQJ (Йорданія).

Бергамо BGY (Італія) – Фуншал FNC (Португалія).

Палермо PMO (Італія) – Тревізо TSF (Італія).

Берлін BER (Німеччина) – Біллунн BLL (Данія).

Кельн CGN (Німеччина) – Біарріц BIQ (Франція).

Нюрнберг NUE (Німеччина) – Баня Лука BNX (Боснія і Герцеговина).

Нюрнберг NUE (Німеччина) – Фуншал FNC (Португалія).

Дублін DUB (Ірландія) – Альмерія LEI (Іспанія).

Ла Рошель LRH (Франція) – Танжер TNG (Марокко).

Ryanair скасував 12 рейсів / Фото Unsplash

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