У мережі стали вірусними кадри, як чоловік в аеропорту розбиває валізку. Людям стало цікаво, яка ж передісторія. Як виявилося, це був не спалах емоцій, а – зважене рішення.

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Для чого чоловік розбив валізку

Мандрівник став жертвою цього аеропортного "прокляття", коли вдома здається, що з багажем – начебто все добре, а під час перевірки з'ясовується: ручна поклажа – надто велика.

Під час реєстрації бідолашний мандрівник навіть не зміг втиснути свою валізку у ящик для вимірювання габаритів багажу. Водночас чоловік не здавався. Надто вже не хотілося платити додатковий збір.

Тому мандрівник вирішив піти у ва-банк й просто трішки "підкорегувати" валізку. Для цього він почав відбивати її колеса та розламувати на шматки телескопічну ручку. Зрештою, чоловік просто відірвав від валізи декілька шматків.

Як чоловік бив свою валізку: дивіться відео

Зусилля принесли результати. Зрештою, чоловік втиснув валізу у вимірювач.

Відео, опубліковане у тіктоці, зібрало мільйони переглядів й тисячі коментарів від шокованих глядачів. Одні хвалять чоловіка за кмітливість та "злам системи". Інші вважають, що такий вчинок – принизливий, а купити нову валізку коштуватиме дорожче, аніж вдалося заощадити.