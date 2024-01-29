У весняному розкладі Ryanair з'являться 9 нових рейсів до найпопулярніших країн
29 січня 2024, 13:01Читать новость на русском
Джерело:Lowcostavia
Ірландська авіакомпанія Ryanair продовжує оголошувати про нові рейси на 2024 рік. Цього разу дізнаємося напрямки, які відкриються вже цієї весни.
Ірландський лоукостер Ryanair запускає 9 нових рейсів до найпопулярніших країн Європи. Куди можна полетіти вже з березня – дивіться далі.
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Свіжі маршрути з європейських країн
Найбільше нових сполучень цього разу з'явиться в Італії. На весну відкривають маршрути з цієї країни до Іспанії, Португалії, Угорщини, Молдови, Естонії, Німеччини, Франції та Польщі.
Деталі про нові рейси Ryanair:
- Кишинів – Будапешт – з 31 березня – 2 рази на тиждень;
- Верона – Мадрид – з 31 березня – 4 рази на тиждень;
- Верона – Валенсія – з 31 березня – 4 рази на тиждень;
- Верона – Порту – з 3 червня – 2 рази на тиждень;
- Венеція – Кишинів – з 31 березня – 2 рази на тиждень;
- Мілан Мальпенса – Таллінн – з 31 березня – 2 рази на тиждень;
- Трієст – Берлін – з 31 березня – 2 рази на тиждень;
- Трієст – Краків – з 1 квітня – 2 рази на тиждень;
- Трієст – Париж Бове – з 3 квітня – 2 рази на тиждень.
Дізнатися більше про нові напрямки та перевірити ціни на перельоти можна на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair.
Останні новини Ryanair:
- Ірландський лоукостер скасував 12 рейсів. У графіку перевізника скоротили рейси з Іспанії, Польщі, Йорданії, Італії, Німеччини, Данії, Північної Ірландії, Португалії, Франції, Боснії й Герцеговини, Ірландії та Марокко.
- Літак авіакомпанії Ryanair здійснив найкоротший рейс Boeing 737. Він перелетів між двома аеропортами в Бухаресті. Відстань між цими летовищами всього 7 кілометрів. Більше про рекордно короткий політ – дізнаєтесь за посиланням.
- Ірландська авіакомпанія розширює карту польотів і запускає ще 3 нові рейси із популярних країн. Нові напрямки відкриються з Данії, Іспанії та Болгарії. Деталі про свіжі маршрути можна знайти тут.
- А от з аеропорту Варшави рейсів Ryanair навпаки поменшає. З Модліна скоротили 20% перельотів цієї авіакомпанії. Перевізник змінив свій розклад. 15 рейсів із Варшави скасували, а ще на 16 маршрутах зменшили частоту польотів. Серед напрямків, які закрили, є рейси до Амману, Единбурга, Гельсінкі, Неаполя та Риги.