Ірландський лоукостер Ryanair запускає 9 нових рейсів до найпопулярніших країн Європи. Куди можна полетіти вже з березня – дивіться далі.

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Свіжі маршрути з європейських країн

Найбільше нових сполучень цього разу з'явиться в Італії. На весну відкривають маршрути з цієї країни до Іспанії, Португалії, Угорщини, Молдови, Естонії, Німеччини, Франції та Польщі.

Деталі про нові рейси Ryanair:

Кишинів – Будапешт – з 31 березня – 2 рази на тиждень;

Верона – Мадрид – з 31 березня – 4 рази на тиждень;

Верона – Валенсія – з 31 березня – 4 рази на тиждень;

Верона – Порту – з 3 червня – 2 рази на тиждень;

Венеція – Кишинів – з 31 березня – 2 рази на тиждень;

Мілан Мальпенса – Таллінн – з 31 березня – 2 рази на тиждень;

Трієст – Берлін – з 31 березня – 2 рази на тиждень;

Трієст – Краків – з 1 квітня – 2 рази на тиждень;

Трієст – Париж Бове – з 3 квітня – 2 рази на тиждень.

Дізнатися більше про нові напрямки та перевірити ціни на перельоти можна на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair.

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