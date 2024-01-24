Чоловік летів з Мумбая в Бангалор – політ тривав 45 хвилин. Його змогли звільнити з вбиральні лише після посадки літака.

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Пасажиру довелося провести весь рейс в туалеті літака

Чоловік пішов до вбиральні незабаром після того, як літак піднявся в повітря. Однак замість того, щоб з полегшенням повернутися на своє місце і комфортно провести політ в кріслі, він провів наступні 45 хвилин в кошмарній пастці.

Виявивши, що пасажир опинився замкнений у вбиральні, бортпровідники спробували відкрити двері зовні, але безрезультатно. В результаті бідолаху звільнили з тісного туалету тільки після того, як літак приземлився в аеропорту Бангалора і втрутилися технічні фахівці.

При цьому протягом всього рейсу екіпаж літака спілкувався з застряглим в туалеті пасажиром за допомогою записки, просунутої під двері.

Ми зробили все можливе, щоб відкрити двері, але у нас нічого не вийшло. Не панікуйте, ми йдемо на посадку за кілька хвилин, тому, будь ласка, закрийте кришку унітаза і сядьте на неї. І захистіть себе. Як тільки відчиняться головні двері, прийде інженер,

– йшлося в записці.

Екіпаж спілкувався з бранцем за допомогою записки / Фото twitter.com/iam_amangulati

Своєю чергою авіакомпанія SpiceJet висловила жаль з приводу інциденту і заявила, що пасажиру буде повністю відшкодована вартість авіаквитка.

В розпал цього літа авіаквитки суттєво подорожчають

Цьогоріч на піку літнього сезону передбачається значний зріст вартості авіаквитків. Такий прогноз обумовлений кількома факторами, які впливають на авіаційну індустрію.

Квитки на літаки влітку 2024 можуть значно піднятися у ціні через низку проблем, пов'язаних з літаками Boeing. Дізнайтеся детальніше про причини подорожчання авіаквитків.