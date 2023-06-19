Wizz Air открыла два новых рейса: откуда и куда улетит

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз планирует два новых направления из Европы в Египет.

Так, лоукостер улетит из Италии и Венгрии в Египет. Что известно о новых направлениях – далее в материале.

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Детали новых рейсов Wizz Air:

Будапешт – Каир (Сфинкс): с 31 октября 2023, трижды в неделю;

с 31 октября 2023, трижды в неделю; Милан (Мальпенса) – Хургада: с 31 октября 2023, дважды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц от Wizz Air. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.

Пример бронирования Будапешт – Каир / Скриншот с сайта Wizz Air

Пример бронирования Милан – Хургада / Скриншот с сайта Wizz Air

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