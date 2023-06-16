В Европе задерживаются сотни авиарейсов из-за обучения НАТО

В связи с проведением учений и связанными с ними мероприятиями ежедневно будут перенаправляться около 800 рейсов. Еще примерно в 300 – маршруты будут удлинены.

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Как отмечается, обучение Air Defender 2023 продлится до 22 июня и будет проходить преимущественно в воздушном пространстве Германии.

Туристов также предупреждают о том, что возможны задержки полетов гражданской авиации. Из 800 перенаправленных рейсов примерно в 300 маршруты будут удлинены в среднем на 110 километров.

При составлении расписания наиболее пострадают самые оживленные аэропорты, такие как Лондонские Хитроу и Гатвик.

Быстрее всего накапливаются задержки в бюджетных авиакомпаниях, таких как Ryanair. Между прилетом и вылетом некоторых самолетов проходит менее 30 минут.

Что еще нужно знать о Air Defender 2023

В учениях принимают участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе американские F-35, разведчики ДРЛО, дозаправщики и даже транспортные авианосцы из Японии. Всего в учениях НАТО принимают участие 10 000 военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США.

Я знаю, что могут быть ограничения в сфере гражданских авиаперевозок... Когда я вижу соотношение: 10 дней из 365, чтобы в итоге мы могли жить в мирной и свободной стране, я думаю, что это правильный сигнал, который мы должны послать,
отметил командующий ВВС ФРГ Инго Герхартц, руководящий учениями.

Для учений Air Defender 2023 заблокированы большие участки воздушного пространства, также используемые гражданскими самолетами, преимущественно над Германией:

  • на севере – с использованием воздушного пространства Дании и Нидерландов;
  • на востоке – вблизи границ Польши и Чехии;
  • на юге – от Люксембурга вдоль французской границы до Боденского озера в Швейцарии.

Ежедневно использование этих зон запрещено или ограничено для гражданских авиарейсов на несколько часов. Учения прекращаются в выходные дни.