Швейцария вводит визовые ограничения для владельцев российских паспортов: кого это касается

Новый регламент, согласно которому вводятся ограничения, официально принят 16 августа 2023 года. Соответствующее решение принял накануне Федеральный совет Швейцарии.

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Лица из оккупированных Россией территорий Украины и сепаратистских регионов Грузии не могут получить шенгенскую визу и пересекать внешние границы Шенгена по проездным документам, выданным Россией,

– говорится в сообщении Федерального совета.

Также было подтверждено, что обычные и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, свидетельства о возвращении и документы, удостоверяющие личность моряка, не будут признаваться.

Следует отметить, что даты выхода в Украине отличаются в разных регионах. Однако для грузинских Абхазии и Южной Осетии установлен жесткий срок до 26 августа 2008 года. Следовательно, какие-либо российские проездные документы, выданные после этой даты, больше не будут приниматься.

В то же время страна будет продолжать выдавать визы для некоторых целей, в том числе по гуманитарным причинам, людям из оккупированных Россией территорий Украины и Грузии.

Решение не принимать российские документы, изданные в оккупированных Россией регионах в Украине или сепаратистских территориях в Грузии, принял Совет ЕС в декабре 2022 года. После этого сразу несколько стран решили больше не принимать проездные документы, изданные в России.

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