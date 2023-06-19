Испания стала туристической меккой для россиян летом

Страна и сейчас остается лидером по выдаче шенгенских виз россиянам. Испания всегда являлась известным туристическим направлением для российских отдыхающих.

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Так, в 2019 году в посольства Испании в России было подано более полумиллиона заявлений на получение шенгенской визы из общего числа 4,1 миллиона заявлений, поданных россиянами в том же году. Почти в четыре раза больше, около 1,8 миллиона россиян, отдохнули в Испании в 2019 году.

При этом отмена странами ЕС Соглашения об упрощении визового режима с Россией в 2022 году, в частности, увеличения визового сбора для российских заявителей с 35 евро до 80 евро, не отпугала россиян от отдыха в Испании.

Испания продолжает оставаться лидером по выдаче шенгенских виз российским туристам. Согласно недавно опубликованной статистике, одна четверть виз, полученных владельцами российских паспортов в 2022 году, была выдана именно Испанией. Это 154 450 из 603 955 выданных шенгенских виз.

Кто еще из стран ЕС до сих пор выдает много виз россиянам

Испания хоть и остается в лидерах, но не единственная страна, которая, несмотря на запреты, принимает россиян. Другие страны Шенгенской зоны, которые до сих пор выдают большое количество виз россиянам в 2022 году:

Финляндия – 105 323 (782 173 в 2019 году);

– 105 323 (782 173 в 2019 году); Италия – 103 099 (548 057 в 2019 году)

– 103 099 (548 057 в 2019 году) Греция – 61 840 (407 339 в 2019 году);

– 61 840 (407 339 в 2019 году); Франция – 55 285 (480 968 в 2019 году);

– 55 285 (480 968 в 2019 году); Германия – 38 809 (325 754 в 2019 году);

– 38 809 (325 754 в 2019 году); Венгрия – 25081 (69749 в 2019 году).

Согласно этим данным Ассоциация туроператоров России (АТОР) советует гражданам России обращаться за шенгенскими визами в консульские учреждения Венгрии, Греции и Италии в России, называя эти страны лучшими вариантами для получения визы.

– говорится в статье.

Кроме того, там добавили, что Испания также является одной из стран, которая "достаточно перспективна для россиян", когда речь идет о лучших шансах получить разрешение на въезд.

Количество заявок на визы, поданные в консульства разных государств ЕС в РФ / Скриншот с сайта schengenvisainfo.com

Заметьте: Парламент и Совет ЕС согласились изменить процедуру подачи заявлений на шенгенскую визу. Вся процедура подачи будет проходить полностью онлайн, а традиционная визовая наклейка изменится на цифровую. Подробнее о новых шенгенских визах – по ссылке.