Литва лишила 135 россиян права на постоянное жительство в стране

Литовский департамент миграции интересовался у россиян взглядами относительно того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину.

Читайте также На Бали вводят туристический налог: 10 долларов с каждого иностранца в защиту культуры

В результате с начала полномасштабного вторжения России в Украину департамент лишил права на постоянное проживание 135 граждан РФ.

Право на жительство в Литве может быть лишено по нескольким причинам, например, если иностранец совершает "очень серьезное преступление", "представляет угрозу государственной безопасности" или обществу.

В то же время, несмотря на усиление ограничений на въезд, количество россиян, подавших заявления на получение вида на жительство в Литве, между 2021 и 2022 годами удвоилось и достигло почти 4 000.

В Эстонии хотят ужесточить ограничения на въезд россиян

Россияне продолжают путешествовать в ЕС, минуя санкции. В Эстонию, закрывшую границы для российских туристов, с начала года въехали 200 тысяч россиян. В эстонском правительстве обсуждают новые способы ограничить въезд россиянам.

За первые полгода в Эстонию въехали около 200 тысяч россиян, уехали в Россию – 205 тысяч граждан РФ. Страна закрыла границы для российских туристов, но они могут въезжать в Эстонию из любой страны Шенгена. Те туристы, которые побывали в Эстонии, в основном имели вид на жительство или посещали родственников.