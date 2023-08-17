Онлайн виза для въезда во Вьетнам для украинцев
Ожидается, что этот шаг упростит и улучшит процесс оформления виз для путешественников со всего мира, желающих въехать во Вьетнам. Напомним, что до сегодняшнего дня для въезда во Вьетнам украинцам нужно было приглашение, которое стоило 50 – 200 долларов, и с этим приглашением уже можно было оформить визу по прибытию в аэропорту за 25 долларов. Теперь в этом нет необходимости, ведь ее можно оформить онлайн.
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С сегодняшнего дня также начал работу новый онлайн портал для оформления e-visa. С помощью онлайн-сервиса путешественники могут заполнить заявку и отправить ее в электронном виде, без необходимости посылать какие-либо документы по почте или появляться лично.
Оформление визы на один въезд на срок до 30 дней стоит 25 долларов, мультивиза до 90 дней обойдется в 50 долларов.
Рассмотрение заявки будет занимать 3 рабочих дня. Для подачи на визу необходимо скачать портретное фото 4х6 сантиметров, фото страницы с данными загранпаспорта и заполнить анкету.
Как получить визу?
- Заполнение анкеты
Иностранцы получают доступ к веб-порталу электронных виз Департамента иммиграции Вьетнама или Национального портала государственных услуг или Порталу государственных услуг Министерства общественной безопасности, чтобы заполнить личную информацию в электронной визовой анкете: загрузить портретную фотографию и страницу с данными паспорта. После этого шага система предоставит иностранцу уникальный электронный код.
- Оплата
Уплатите визовый сбор на счет на веб-портале электронных виз или на Национальном портале государственных услуг или на Портале государственных услуг Министерства общественной безопасности после получения электронного кода от иммиграционного органа.
- Получение результата
Иностранцы, которые подают заявление на получение электронной визы, могут использовать код электронного досье для проверки статуса на веб-портале электронных виз, а затем для печати электронной визы.