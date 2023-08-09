Правительство Италии приостановило участие граждан России и Беларуси в программе Investor Visa for Italy. Правда, с того момента, когда Европейская комиссия рекомендовала отменить им "золотые" визы, уже прошло более года.

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Вид на жительство за инвестиции

Издание Altreconomia обратило внимание на то, что итальянские власти добавили примечание на веб-странице программы Investor Visa for Italy. Оно гласит, что Италия приостанавливает выдачу "золотых" виз для россиян и белорусов в 2023 году. Министерство экономики страны приняло такое решение еще 14 июля на основе рекомендации Еврокомиссии от 28 марта 2022 года.

За прошлый год россияне получили больше "золотых" виз в Италии среди всех иностранцев. Страна выдала двухлетние визы инвесторов для не менее 32 граждан России. Всего их попросили 36 россиян.

Сколько стоит итальянская "золотая" виза

Чтобы получить такую визу, необходимо инвестировать минимум 250 тысяч евро в итальянский стартап или вложить 500 тысяч евро в местную компанию. Также можно купить государственные ценные бумаги на два миллиона или потратить миллион евро на благотворительность.

За прошлый год объем инвестиций по итальянской программе Investor Visa for Italy достиг максимального показателя с 2017-го. Он составил 32,3 миллиона евро.

За последние месяцы Мальта, Португалия, Ирландия и Греция отменили или ужесточили порядок предоставления вида на жительство иностранным миллионерам, инвестирующим в недвижимость.

Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС отказаться от подобных инструментов предоставления вида на жительство. Их считают одним из способов легализации финансовых сделок иностранцами. Поэтому 28 марта 2022 года Еврокомиссия призвала правительства отменить "золотые" визы в ЕС. Это сделали из-за опасений, что среди обладателей таких виз окажутся подсанкционные лица.