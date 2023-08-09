Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз
Германия применяет менее ограничительные правила по выдаче виз и вида на жительство гражданам России. Кроме 32 тысяч национальных виз, была выдана еще 51 тысяча шенгенских виз.
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Национальные визы выдавались гражданам России, которые в основном въехали на территорию Германии за обычной шенгенской визой, действующей в течение 90 дней. После окончания этого периода россияне обращались за национальной визой, позволявшей им оставаться в стране на более длительный срок и устраиваться на работу.
Число обычных шенгенских виз, выданных гражданам РФ с февраля 2022 года, почти вдвое превышает количество национальных виз. Таких консульств выдали 51 тысячу. На основании шенгенской визы россияне могут въезжать в Германию, а также во все остальные страны, входящие в Шенгенскую зону.
Со всем тем, поскольку эта виза действительна только в короткий период времени, считается, что все, кто не подал документы на национальную визу, уже вернулись в Россию.
Помимо национальных и обычных шенгенских виз, как известно, Германия также выдавала гуманитарные визы россиянам – в основном журналистам, правозащитникам и людям, публично выступавшим против агрессии против Украины. Всего россияне получили 1665 гуманитарных виз.
В каких странах тоже выдавали визы?
Россиянам также выдали большое количество виз в других странах Шенгенского соглашения. Например, на три страны ЕС пришлось 60% всех виз, выданных гражданам России – это:
- Финляндия (105 323 визы),
- Испания (154 450 виз),
- Италия (103 099 виз).
Другие страны также предоставили значительное количество виз россиянам в прошлом году:
- Греция (61 840),
- Франция (55 285),
- Германия (38 809),
- Венгрия (25 081).
Официальные данные показывают, что уровень отказов гражданам России составил 10,2%, что значительно ниже среднего показателя, составляющего 17,9%.