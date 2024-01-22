Лоукостер Ryanair отменил 12 рейсов: о каких направлениях говорится

22 января 2024, 20:37
Читати новину українською

Источник:

Lowcost Avia

Нередко авиакомпании вносят изменения в свои расписания. Речь как о добавлении новых рейсов, так и отмене.

В частности, ирландский лоукостер Ryanair отменил двенадцать рейсов. Какие направления забрали из графика авиаперевозчика – далее в материале!

Читайте также В популярной стране существенно возрастут цены на авиабилеты: что нужно знать

Так, Ryanair отменил рейсы из Испании, Польши, Иордании, Италии, Германии, Дании, Северной Ирландии, Португалии, Франции, Боснии и Герцеговины, Ирландии и Марокко.

Список отмененных рейсов:

  • Варшава WMI (Польша) – Лансароте ACE (Испания).
  • Варшава WMI (Польша) – Белфаст BFS (Северная Ирландия).
  • Вроцлав WRO (Польша) – Турин TRN (Италия).
  • Бергамо BGY (Италия) – Акаба AQJ (Иордания).
  • Бергамо BGY (Италия) – Фуншал FNC (Португалия).
  • Палермо PMO (Италия) – Тревизо TSF (Италия).
  • Берлин BER (Германия) – Биллунн BLL (Дания).
  • Кельн CGN (Германия) – Биарриц BIQ (Франция).
  • Нюрнберг NUE (Германия) – Баня Лука BNX (Босния и Герцеговина).
  • Нюрнберг NUE (Германия) – Фуншал FNC (Португалия).
  • Дублин DUB (Ирландия) – Альмерия LEI (Испания).
  • Ла Рошель LRH (Франция) – Танжер TNG (Марокко).

Ryanair отменил 12 рейсов / Фото Unsplash

Последние новости Ryanair

  • Самолет ирландского лоукостера Ryanair совершил кратчайший рейс Boeing 737. Он перелетел между двумя аэропортами в Бухаресте. Расстояние между этими аэропортами всего 7 километров. Больше о рекордно коротком полете – узнаете по ссылке.
  • Ирландская авиакомпания расширяет карту полетов и запускает 3 новых рейса из популярных стран. Новые направления откроются из Испании, Дании и Болгарии. Подробности о свежих маршрутах можно найти здесь.
  • А вот из аэропорта Варшавы рейсов Ryanair наоборот станет меньше. Из Модлина сокращают 20% перелетов этой авиакомпании. Перевозчик меняет свое расписание. 15 рейсов из Варшавы отменят, а еще на 16 маршрутах снизят частоту полетов. Среди направлений, которые планируют закрыть, есть рейсы в Амман, Эдинбург, Хельсинки, Неаполь и Ригу.
  • В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте здесь.
  • Средняя цена авиабилета Ryanair выросла на 24% и составила 57,6 евро в период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года. Из последнего отчета стало известно, что пассажиры столкнулись с повышением тарифов на рейсы в одну сторону.
Автор: Марта Касіянчук