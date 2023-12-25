С 8 января перевозчик Ryanair меняет расписание полетов из польского аэропорта. Это приведет к отмене 15 рейсов и уменьшению частоты полетов на 16 маршрутах. Сообщения с какими городами прекратят – далее в материале.
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Рейсов Ryanair из Польши станет меньше
Сразу в январе 2024 года отменят рейсы в Иорданию, Шотландию, Финляндию, Италию и Латвию. Среди маршрутов, которые планируют прекратить, есть рейсы в Амман, Эдинбург, Хельсинки, Неаполь и Ригу. А по направлениям в Бари, Катанию и Тревизо уменьшится частота выполнения полетов.
Часть рейсов Ryanair планирует перенести из Модлина в другой варшавский аэропорт Шопена. Это будут маршруты в Болонью, Ливерпуль и Неаполь. Таким образом, авиакомпания планирует оптимизировать свою сеть сообщений.
Также ирландский лоукостер сократит количество самолетов, базирующихся в Модлине. Сейчас их 7, но останется 6 бортов. Один самолет перенесут на базу Ryanair в Кракове со следующего летнего расписания.
Какие рейсы отменяют с 8 января:
- Варшава – Амман;
- Варшава – Эдинбург;
- Варшава – Хельсинки;
- Варшава – Неаполь;
- Варшава – Рига.
Из Модлина в Шопен перенесут рейсы:
- Варшава – Болонья;
- Варшава – Ливерпуль;
- Варшава – Неаполь.
Последние новости компании Ryanair:
- Ирландский лоукостер запланировал открытие шести новых рейсов Речь идет о направлениях из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины. Старт всех рейсов запланирован на март – апрель 2024 года.
- Следующим летом Ryanair сокращает полеты в Португалию. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы объясняет: все из-за повышения аэропортовых сборов. Поэтому в 2024 году рейсов в эту европейскую страну станет значительно меньше. Также вырастет цена на билеты в Португалию.
- Бюджетная авиакомпания регулярно сообщает о запуске новых рейсов в курортные страны и европейские столицы. Поэтому в 2024 году у Ryanair амбициозные планы по запуску 21 нового рейса. Куда именно планируют летать – детали в материале.