С 8 января перевозчик Ryanair меняет расписание полетов из польского аэропорта. Это приведет к отмене 15 рейсов и уменьшению частоты полетов на 16 маршрутах. Сообщения с какими городами прекратят – далее в материале.

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Рейсов Ryanair из Польши станет меньше

Сразу в январе 2024 года отменят рейсы в Иорданию, Шотландию, Финляндию, Италию и Латвию. Среди маршрутов, которые планируют прекратить, есть рейсы в Амман, Эдинбург, Хельсинки, Неаполь и Ригу. А по направлениям в Бари, Катанию и Тревизо уменьшится частота выполнения полетов.

Часть рейсов Ryanair планирует перенести из Модлина в другой варшавский аэропорт Шопена. Это будут маршруты в Болонью, Ливерпуль и Неаполь. Таким образом, авиакомпания планирует оптимизировать свою сеть сообщений.

Также ирландский лоукостер сократит количество самолетов, базирующихся в Модлине. Сейчас их 7, но останется 6 бортов. Один самолет перенесут на базу Ryanair в Кракове со следующего летнего расписания.

Какие рейсы отменяют с 8 января:

Варшава – Амман;

Варшава – Эдинбург;

Варшава – Хельсинки;

Варшава – Неаполь;

Варшава – Рига.

Из Модлина в Шопен перенесут рейсы:

Варшава – Болонья;

Варшава – Ливерпуль;

Варшава – Неаполь.

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