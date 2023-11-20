В своей финансовой отчетности за первое полугодие 2023 финансового года, охватывающей период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя цена авиабилета выросла на 24%. Что послужило причиной также рассказала.

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Ryanair повысил цену авиабилетов на 24%

Так, средняя цена авиабилета Ryanair выросла на 24% и составила 57,6 евро в период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года.

Из последнего отчета стало известно, что пассажиры столкнулись с повышением тарифов на рейсы в одну сторону. В среднем каждый путешественник заплатил 81,3 евро, что на 17% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Стоит отметить, что цена состоит из базового тарифа 57,6 евро и дополнительных услуг стоимостью 23,7 евро (перевозка крупногабаритной ручной клади, багажа, выбор места, питания и т.п.).

Благодаря этому Ryanair получил заметную прибыль в размере 2,18 миллиарда евро после уплаты налогов. Авиакомпании удалось сохранить средние операционные расходы на перевозку одного пассажира на уровне 58,4 евро, что способствовало ее финансовому успеху.

Себестоимость перевозки одного пассажира для Ryanair:

Топливо: 26,7 евро.

Сборы аэропортов и наземное обслуживание: 8,1 евро.

Зарплаты персонала: 7,1 евро.

Аэронавигация: 5,3 евро.

Амортизация самолетов: 5,3 евро.

Маркетинг и дистрибуция: 4,2 евро.

Техническое обслуживание и запчасти: 1,7 евро.

Общая себестоимость: 58,4 евро.

Себестоимость подсчитана на основе операционных расходов авиакомпании. Все данные взяты из финансового отчета Ryanair за первое полугодие 2024 финансового года, охватывающего период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года.

Что касается причин, то авиакомпания объяснила повышение среднего тарифа высок спрос на перелеты в период Пасхи и летом 2023 года.

Ryanair повысил цены на авиабилеты / Фото UnSplash

Лоукостеры Ryanair и Wizz Air отменили почти 100 рейсов

За последние два месяца авиакомпании Ryanair и Wizz Air внесли существенные изменения в свою сеть маршрутов. Помимо открытия новых рейсов обе авиакомпании приняли решение исключить из своих расписаний почти по 50 направлений.

В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться по ссылке.

Какие места в самолете Ryanair не нужно никогда выбирать?

В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте здесь!