В частности, ирландский лоукостер Ryanair отменил двенадцать рейсов. Какие направления забрали из графика авиаперевозчика – далее в материале!

Читайте также В популярной стране существенно возрастут цены на авиабилеты: что нужно знать

Так, Ryanair отменил рейсы из Испании, Польши, Иордании, Италии, Германии, Дании, Северной Ирландии, Португалии, Франции, Боснии и Герцеговины, Ирландии и Марокко.

Список отмененных рейсов:

Варшава WMI (Польша) – Лансароте ACE (Испания).

Варшава WMI (Польша) – Белфаст BFS (Северная Ирландия).

Вроцлав WRO (Польша) – Турин TRN (Италия).

Бергамо BGY (Италия) – Акаба AQJ (Иордания).

Бергамо BGY (Италия) – Фуншал FNC (Португалия).

Палермо PMO (Италия) – Тревизо TSF (Италия).

Берлин BER (Германия) – Биллунн BLL (Дания).

Кельн CGN (Германия) – Биарриц BIQ (Франция).

Нюрнберг NUE (Германия) – Баня Лука BNX (Босния и Герцеговина).

Нюрнберг NUE (Германия) – Фуншал FNC (Португалия).

Дублин DUB (Ирландия) – Альмерия LEI (Испания).

Ла Рошель LRH (Франция) – Танжер TNG (Марокко).

Ryanair отменил 12 рейсов / Фото Unsplash

Последние новости Ryanair