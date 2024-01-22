В частности, ирландский лоукостер Ryanair отменил двенадцать рейсов. Какие направления забрали из графика авиаперевозчика – далее в материале!
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Так, Ryanair отменил рейсы из Испании, Польши, Иордании, Италии, Германии, Дании, Северной Ирландии, Португалии, Франции, Боснии и Герцеговины, Ирландии и Марокко.
Список отмененных рейсов:
- Варшава WMI (Польша) – Лансароте ACE (Испания).
- Варшава WMI (Польша) – Белфаст BFS (Северная Ирландия).
- Вроцлав WRO (Польша) – Турин TRN (Италия).
- Бергамо BGY (Италия) – Акаба AQJ (Иордания).
- Бергамо BGY (Италия) – Фуншал FNC (Португалия).
- Палермо PMO (Италия) – Тревизо TSF (Италия).
- Берлин BER (Германия) – Биллунн BLL (Дания).
- Кельн CGN (Германия) – Биарриц BIQ (Франция).
- Нюрнберг NUE (Германия) – Баня Лука BNX (Босния и Герцеговина).
- Нюрнберг NUE (Германия) – Фуншал FNC (Португалия).
- Дублин DUB (Ирландия) – Альмерия LEI (Испания).
- Ла Рошель LRH (Франция) – Танжер TNG (Марокко).
Ryanair отменил 12 рейсов / Фото Unsplash
Последние новости Ryanair
- Самолет ирландского лоукостера Ryanair совершил кратчайший рейс Boeing 737. Он перелетел между двумя аэропортами в Бухаресте. Расстояние между этими аэропортами всего 7 километров. Больше о рекордно коротком полете – узнаете по ссылке.
- Ирландская авиакомпания расширяет карту полетов и запускает 3 новых рейса из популярных стран. Новые направления откроются из Испании, Дании и Болгарии. Подробности о свежих маршрутах можно найти здесь.
- А вот из аэропорта Варшавы рейсов Ryanair наоборот станет меньше. Из Модлина сокращают 20% перелетов этой авиакомпании. Перевозчик меняет свое расписание. 15 рейсов из Варшавы отменят, а еще на 16 маршрутах снизят частоту полетов. Среди направлений, которые планируют закрыть, есть рейсы в Амман, Эдинбург, Хельсинки, Неаполь и Ригу.
- В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте здесь.
- Средняя цена авиабилета Ryanair выросла на 24% и составила 57,6 евро в период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года. Из последнего отчета стало известно, что пассажиры столкнулись с повышением тарифов на рейсы в одну сторону.