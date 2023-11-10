В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили. В чем же дело и как избежать этого – узнайте дальше!

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Никогда не выбирайте эти места Ryanair, чтобы не разочароваться

Выбор конкретного места в самолете – недешевая услуга на рейсах лоукостера Ryanair. В некоторых случаях она может стоить как авиабилет, купленный при распродаже. Когда пассажир платит за эту услугу, а в результате получает глухую стенку вместо иллюминатора, разочарованию нет предела.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что ирландская авиакомпания просто имеет места без окон. Но об этом мало кому известно.

Возмущение пассажира, получившего место без окна, и ответ Ryanair / Скриншот из Twitter

Так, Ryanair использует два типа самолетов: Boeing 737-800 и Boeing 737-8200, и оба авиалайнера имеют места без окон.

У Boeing 737-800 Ryanair иллюминаторов нет на местах: по левому борту 11A и правому борту 11F, 12F.

по левому борту 11A и правому борту 11F, 12F. У Boeing 737-8200 Ryanair вместо окон глухая стенка на местах: по левому борту 12A, 14A, 29A и правому борту 14F, 29F.

Стоимость мест без иллюминатора и у окна одинакова. Поэтому настоятельно рекомендуем проявлять осторожность во время бронирования во избежание выбора места с глухой стенкой.

Ryanair указывает пассажирам, какие места не видны. При этом лоукостер высмеивает рассеянных путешественников фразой, что авиакомпания продает места, а не окна: "We sell seats, not windows".

Ryanair предупреждает при бронировании мест, где нет окон / Фото с сайта Ryanair

Почему у Boeing 737 есть места без окон?

По словам авиационного инженера, одной из известных конструктивных особенностей самолета Boeing 737 являются ряды, лишенные иллюминаторов из-за наличия воздуховодов или стояков, простирающихся от пола до потолка. Эти стояки соединены с прочным пластиковым трубопроводом, что способствует эффективному распределению воздуха по салону.

Самолет-конкурент Airbus A320 не имеет этих функций, поскольку использует альтернативную систему кондиционирования воздуха. В этих летательных аппаратах распределение воздуха происходит под полом с меньшими патрубками, чем у Boeing 737.