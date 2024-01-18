Цены на билеты из Германии на зарубежные направления вырастут с мая 2024 года. Правительство Германии решило увеличить авиационный налог для пассажиров, вылетающих из аэропортов страны.

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Как изменится авианалог в Германии?

Пытаясь преодолеть дефицит бюджета, правительство объявило о повышении налогов в рамках своих национальных мер. Согласно сообщениям местных СМИ, дефицит возник после решения Конституционного суда Германии, который признал первоначальное предложение по бюджету незаконным из-за неправильного перераспределения остатков COVID-средств в фонд изменения климата.

Авиационная ветвь Германии не одобряет повышение налогов. Несмотря на их сопротивление, Кабинет министров Германии одобрил это и ожидается, что закон получит дальнейшее одобрение Бундестага в ближайшие месяцы.

Так, пассажиры на рейсах дальностью до 2 500 километров должны будут заплатить 15,53 евро налога (вместо нынешних 12,73 евро), а на рейсах свыше 6 000 километров – 70,83 евро (вместо 58,06 евро).

Пассажиры авиарейсов из Германии столкнутся с повышением цен на билеты / Фото Unsplash

Вскоре для пассажиров стоимость билетов из Германии вырастет. В то же время освободят от налога тех, кто покупает билеты детям до 2 лет, за которыми не закреплено отдельное место в самолете. Также от сбора освобождают полеты в военных или медицинских целях.

Аэропорты Германии одни из самых переполненных в Европе.

Германия может похвастаться одними из самых резвых аэропортов в Европе, с постоянным притоком и оттоком миллионов пассажиров ежегодно.

В 2023 году крупнейший аэропорт Берлина претерпел значительный рост числа посетителей: его ворота прошли 23,07 миллиона пассажиров. Это на 16% больше, чем в 2022 году.

С приближением зимних праздников берлинский аэропорт стал свидетелем значительного потока путешественников: около 1,75 миллиона пассажиров посетили в ноябре 2023 года, а затем примерно 1,77 миллиона пассажиров в декабре 2023 года.

Заметим В этом году на пике летнего сезона предполагается значительный рост стоимости авиабилетов. Билеты могут значительно подняться в цене из-за ряда проблем, связанных с самолетами Boeing. Узнайте подробнее о причинах удорожания авиабилетов.