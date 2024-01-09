Ирландский перевозчик планирует запуск трех новых рейсов на март – апрель 2024 года. Новые маршруты откроются из Испании, Дании и Болгарии. Куда можно забронировать билеты – читайте дальше.
К теме Отпуск мечты пошел "коту под хвост" из-за паспорта: как 1 сантиметр может разрушить все планы
Три новых направления в Европе
В свое весеннее расписание лоукостер добавит новые направления. Рейсы соединят Софию с Копенгагеном и Аликанте, Жирону и Ольборг.
Детали о новых маршрутах:
- София – Копенгаген: с 31 марта 2024 года по 5 раз в неделю;
- София – Аликанте: с 1 апреля по 2 раза в неделю;
- Жирона – Ольборг: с 1 апреля 2024 года по 2 раза в неделю.
Билеты на новые рейсы уже можно бронировать. Они доступны на официальном сайте ирландского перевозчика Ryanair.
Последние новости Ryanair:
- Ryanair запускает 4 новых рейса из Португалии. Перевозчик на следующий год планирует расширить собственную сеть рейсов и добавить новые направления из Лиссабона, Фаро и Порту. Старт всех рейсов запланирован на март-июнь 2024 года. Появятся маршруты в Италию, Польшу, Венгрию и Испанию.
- Ирландский лоукостер анонсировал открытие шести новых рейсов. Перевозчик планирует добавить новые направления из Бари, Софии и Сараево. Старт всех рейсов запланирован на март – апрель 2024 года. Билеты на новые маршруты доступны для бронирования.
- Авиакомпания Ryanair значительно сокращает количество рейсов из аэропорта Модлин возле Варшавы. В январе их станет меньше на 20%. Отменят 15 рейсов и снизят частоту полетов еще на 16 маршрутах. Сообщения с какими городами прекращают – читайте по ссылке.