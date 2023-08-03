Під час 24-годинного розпродажу, дешеві квитки по Європі пропонують на різні напрямки. Є багато цікавих пропозицій із польських аеропортів.

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Швидкий розпродаж

Акція на квитки Ryanair діє на рейси з 1 вересня по 31 жовтня. Перевірити напрямки можна на офіційному сайті перевізника.

Приклади бюджетних рейсів по Європі:

Варшава – Осло – 10 євро;

Варшава – Відень – 10 євро;

Гданськ – Осло – 11 євро;

Краків – Відень – 13 євро;

Катовіце – Мілан – 14 євро;

Катовіце – Венеція – 15 євро;

Краків – Берлін – 15 євро;

Краків – Прага – 15 євро;

​​Каунас – Копенгаген – 18 євро;

Вільнюс – Берлін – 18 євро;

Варшава – Брюссель – 20 євро.

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