Під час 24-годинного розпродажу, дешеві квитки по Європі пропонують на різні напрямки. Є багато цікавих пропозицій із польських аеропортів.
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Швидкий розпродаж
Акція на квитки Ryanair діє на рейси з 1 вересня по 31 жовтня. Перевірити напрямки можна на офіційному сайті перевізника.
Приклади бюджетних рейсів по Європі:
- Варшава – Осло – 10 євро;
- Варшава – Відень – 10 євро;
- Гданськ – Осло – 11 євро;
- Краків – Відень – 13 євро;
- Катовіце – Мілан – 14 євро;
- Катовіце – Венеція – 15 євро;
- Краків – Берлін – 15 євро;
- Краків – Прага – 15 євро;
- Каунас – Копенгаген – 18 євро;
- Вільнюс – Берлін – 18 євро;
- Варшава – Брюссель – 20 євро.
Останні новини Ryanair
- Авіакомпанії Ryanair та Wizz Air додали нові рейси з Польщі на осінь / зиму 2023 року. Бронювання квитків вже відкрито. Дивіться, куди тепер можна полетіти за цим посиланням.
- До кінця року ірландський лоукостер Ryanair збирається відкрити ще 36 нових рейсів. Перевізник запускає маршрути з Польщі, Італії, Ірландії, Іспанії та Великої Британії. Старт польотів запланований на осінь-зиму, але квитки можна бронювати вже зараз.
- Ірландська авіакомпанія запустить 17 нових рейсів з Албанії. Їх почнуть виконувати з 31 жовтня 2023 року. Ryanair полетить з албанської столиці Тирани до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії.