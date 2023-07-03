36 нових сполучень пропонує для клієнтів авіакомпанія Ryanair на осінньо-зимовий період. Лоукостер відкриє свіжі маршрути в Європі та Африці. Які саме напрямки оголосили – дивіться повний список.

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Маршрути Ryanair

Перевізник запускає 12 нових рейсів з Польщі, 9 рейсів з Італії, 7 рейсів з Ірландії, 4 рейсів з Іспанії, 6 рейсів з Великої Британії та ще кількох країн.

Нові рейси з Польщі:

Варшава Модлін (Польща) – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень;

Варшава Модлін (Польща) – Валенсія (Іспанія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Варшава Модлін (Польща) – Тель-Авів (Ізраїль) – з 29 жовтня один раз на тиждень;

Варшава Модлін (Польща) – Белфаст (Ірландія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Краків (Польща) – Фуертевентура (Іспанія) – з 3 листопада один раз на тиждень;

Вроцлав (Польща) – Агадір (Марокко) – з 31 жовтня два рази на тиждень;

Вроцлав (Польща) – Рим Ф'юмічіно (Італія) – з 29 жовтня три рази на тиждень;

Вроцлав (Польща) – Лісабон (Португалія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Познань (Польща) – Лісабон (Португалія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Познань (Польща) – Рим Ф'юмічіно (Італія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Лодзь (Польща) – Східний Мідленд (Англія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Лодзь (Польща) – Малага (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Італії:

Мілан Мальпенса (Італія) – Брюссель-Шарлеруа (Бельгія) – з 15 грудня п'ять разів на тиждень;

Мілан Мальпенса (Італія) – Лансароте (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Рим Ф'юмічіно (Італія) – Познань (Польща) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Рим Ф'юмічіно (Італія) – Рига (Латвія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бергамо (Італія) – Каунас (Литва) – з 31 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Ірландії:

Белфаст (Ірландія) – Лансароте (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Белфаст (Ірландія) – Турин (Італія) – з 17 грудня один раз на тиждень;

Белфаст (Ірландія) – Порту (Португалія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Корк (Ірландія) – Фуертевентура (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень;

Нок (Ірландія) – Тенеріфе (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень.

Нові рейси з Іспанії:

Жирона (Іспанія) – Марракеш (Марокко) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Мадрид (Іспанія) – Венеція Тревізо (Італія) – з 29 жовтня шість разів на тиждень;

Малага (Іспанія) – Прага (Чехія) – з 30 жовтня три рази на тиждень;

Барселона (Іспанія) – Корк (Ірландія) – з 29 жовтня два рейси на тиждень.

Нові рейси з Великої Британії:

Лондон Станстед (Англія) – Базель (Швейцарія) – з 16 грудня один раз на тиждень;

Ліверпуль (Англія) – Рованіємі (Фінляндія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Манчестер (Англія) – Пловдив (Болгарія) – з 16 грудня один раз на тиждень;

Бірмінгем (Англія) – Севілья (Іспанія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Бірмінгем (Англія) – Валенсія (Іспанія) – з 30 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з інших країн:

Нюрнберг (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бремен (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – з 31 жовтня два рази на тиждень;

Карлсруе (Німеччина) – Салоніки (Греція) – з 30 жовтня два рази на тиждень;

Париж Бове (Франція) – Стокгольм Арланда (Швеція) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бордо (Франція) – Рабат (Марокко) – з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бухарест (Румунія) – Париж Бове (Франція) – з 29 жовтня сім разів на тиждень;

Відень (Австрія) – Венеція Тревізо (Італія) – з 29 жовтня шість раз на тиждень.

Деталі про нові напрямки – на офіційному сайті Ryanair.