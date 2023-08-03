Во время 24-часовой распродажи, дешевые билеты по Европе предлагают на разные направления. Есть много интересных предложений из польских аэропортов.

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Быстрая распродажа

Акция на билеты Ryanair действует на рейсы с 1 сентября по 31 октября. Проверить направления можно на официальном сайте перевозчика.

Примеры бюджетных рейсов по Европе:

Варшава – Осло – 10 евро;

Варшава – Вена – 10 евро;

Гданьск – Осло – 11 евро;

Краков – Вена – 13 евро;

Катовице – Милан – 14 евро;

Катовице – Венеция – 15 евро;

Краков – Берлин – 15 евро;

Краков – Прага – 15 евро;

Каунас – Копенгаген – 18 евро;

Вильнюс – Берлин – 18 евро;

Варшава – Брюссель – 20 евро.

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