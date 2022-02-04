Робота в Норвегії: популярні галузі та зарплати

Норвегія посідає друге місце серед європейських країн, де заробітки є найвищими. Її у цьому сенсі випереджає лише Швейцарія. Однак, обираючи цю скандинавську країну для трудової міграції, слід звернути увагу на декілька речей.

Перед переїздом ознайомтеся з найпопулярнішими галузями, працівники яких мають попит у Норвегії.

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У випадку постійної роботи та довгостроковий термін роботодавці Норвегії шукають:

зварювальників;

водіїв (вантажівок, сміттєвозів та автобусів);

будівельників;

механіків;

електриків;

столярів;

виробничих працівників.

Якщо ви сподіваєтеся приїхати лише на сезонну роботу, то не можна не згадати про:

допомогу з фарбуванням літніх будиночків;

допомогу в рибальських портах;

покоївок.

Вимоги до працівників

Безсумнівно, знання англійської мови, особливо норвезької, стане перевагою на норвезькому ринку праці. На більшості посад достатньо хорошого володіння англійською мовою, щоб знайти роботу, оскільки майже кожен норвежець вільно володіє нею. У Норвегії також звертають увагу на компетенції та досвід роботи в професії, але це не означає, що працівник не знайде роботу на початку своєї кар'єри.

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Зарплата в Норвегії

За статистикою, мігранти заробляють в середньому трохи менше, тобто приблизно 4000 євро. Годинні ставки безпосередньо залежать від:

віку;

досвіду;

кваліфікації.

Щоб краще уявити середньомісячний заробіток за найпопулярнішими професіями, перегляньте таблицю нижче:



Середній місячний заробіток у Норвегії / Фото Europa jobs

Особливості працевлаштування в інших країнах

Система розподілу зарплат у Нідерландах значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, там існує таке поняття як зарплата за віком. Це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати.

значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, там існує таке поняття як зарплата за віком. Це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати. Через географічне положення Іспанії та спекотний клімат, робота в цій країні має певні відмінності. Саме через спеку, нещадно палюче сонце та гарячі вітри й виникло таке явище, як сієста.

Зарплати в Норвегії, як видно на наведених прикладах, значно відрізняються від тих, які можна отримати в будь-якій іншій країні Європи. Однак ми повинні розуміти, що Норвегія – дорога країна з високими цінами на життя.