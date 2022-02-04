Робота в Норвегії: популярні галузі та зарплати
Джерело:Europa jobs
Норвегія посідає друге місце серед європейських країн, де заробітки є найвищими. Її у цьому сенсі випереджає лише Швейцарія. Однак, обираючи цю скандинавську країну для трудової міграції, слід звернути увагу на декілька речей.
Перед переїздом ознайомтеся з найпопулярнішими галузями, працівники яких мають попит у Норвегії.
Важливо Як іммігрувати до Чехії: 5 легальних способів, доступних українцям
У випадку постійної роботи та довгостроковий термін роботодавці Норвегії шукають:
- зварювальників;
- водіїв (вантажівок, сміттєвозів та автобусів);
- будівельників;
- механіків;
- електриків;
- столярів;
- виробничих працівників.
Якщо ви сподіваєтеся приїхати лише на сезонну роботу, то не можна не згадати про:
- допомогу з фарбуванням літніх будиночків;
- допомогу в рибальських портах;
- покоївок.
Вимоги до працівників
- Безсумнівно, знання англійської мови, особливо норвезької, стане перевагою на норвезькому ринку праці. На більшості посад достатньо хорошого володіння англійською мовою, щоб знайти роботу, оскільки майже кожен норвежець вільно володіє нею.
- У Норвегії також звертають увагу на компетенції та досвід роботи в професії, але це не означає, що працівник не знайде роботу на початку своєї кар'єри.
Цікаво Робота у країнах Скандинавії: відмінності та особливості
Зарплата в Норвегії
За статистикою, мігранти заробляють в середньому трохи менше, тобто приблизно 4000 євро. Годинні ставки безпосередньо залежать від:
- віку;
- досвіду;
- кваліфікації.
Щоб краще уявити середньомісячний заробіток за найпопулярнішими професіями, перегляньте таблицю нижче:
Середній місячний заробіток у Норвегії / Фото Europa jobs
Особливості працевлаштування в інших країнах
- Система розподілу зарплат у Нідерландах значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, там існує таке поняття як зарплата за віком. Це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати.
- Через географічне положення Іспанії та спекотний клімат, робота в цій країні має певні відмінності. Саме через спеку, нещадно палюче сонце та гарячі вітри й виникло таке явище, як сієста.