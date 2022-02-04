Перед переездом ознакомьтесь с самыми популярными отраслями, работники которых пользуются спросом в Норвегии.

Важно Как иммигрировать в Чехию: 5 легальных способов, доступных украинцам

В случае постоянной работы работодатели Норвегии ищут:

сварщиков;

водителей (грузовиков, мусоровозов и автобусов);

строителей;

механиков;

электриков;

столяров;

производственных работников

Если вы надеетесь приехать только на сезонную работу, то нельзя не упомянуть:

помощь с окраской летних домиков;

помощь в рыболовных портах;

горничных.

Требования к работникам

Несомненно, знание английского языка, особенно норвежского, станет преимуществом на норвежском рынке труда. На большинстве должностей достаточно хорошего владения английским языком, чтобы найти работу, поскольку почти каждый норвежец свободно владеет им. В Норвегии также обращают внимание на компетенцию и опыт работы в профессии, но это не значит, что работник не найдет работу в начале своей карьеры.

Интересно Работа в странах Скандинавии: отличия и особенности

Зарплата в Норвегии

По статистике, мигранты зарабатывают в среднем чуть меньше, то есть примерно 4000 евро. Часовые ставки напрямую зависят от:

возраста;

опыта;

квалификации.

Чтобы представить среднемесячный заработок по самым популярным профессиям, просмотрите таблицу ниже:

Средний месячный заработок в Норвегии / Фото Europa jobs

Обратите внимание! Зарплаты в Норвегии, как видно из приведенных примеров, значительно отличаются от тех, которые можно получить в любой другой стране Европы. Однако мы должны понимать, что Норвегия дорогая страна с высокими ценами на жизнь.

Особенности трудоустройства в других странах