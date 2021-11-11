Через географічне положення Іспанії та спекотний клімат, робота в цій країні має певні відмінності.

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Ні для кого не секрет, що спосіб життя будь-якого народу безпосередньо пов'язаний з кліматичними особливостями в місці його проживання. Саме через жаркий клімат, нещадно палюче сонце та гарячі вітри й виникло в Іспанії таке явище, як сієста.

Кількагодинна сієста

Сієста – це ні що інше, як обідня перерва, що передбачає і післяобідній відпочинок. Природа нагородила Іспанію такою пекучою спекою, що будь-яка праця в післяобідній час стає просто неможливою. Погодьтеся, що збирати апельсини, працювати в саду або ж обробляти посіви при температурі повітря вище +40 градусів в тіні не тільки не продуктивно, але і небезпечно для життя.

Саме тому в години, коли сонце припікає особливо люто, місцеві жителі вдаються до відпочинку за щільно зачиненими дверима та опущеними шторами, щоб ввечері знову приступити до роботи. Сієста є практично в усіх регіонах Іспанії. Зазвичай вона триває з 14:00 до 17:00. У цей час кав'ярні, магазини й навіть банки та державні установи закриваються.

Зверніть увагу! Іноземні компанії, які мають свої офіси Іспанії, не зобов'язані дотримуватися цієї практики. У великих містах також помалу відмовляються від сієсти (або принаймні скорочують її тривалість).

14 зарплат на рік

Іспанські роботодавці інколи виплачують своїм працівникам не 12, а 14 зарплат. Це відбувається двічі на рік:

у грудні перед святами,

в липні, тому що це період відпусток.

Але, на жаль, така практика поширена не всюди. До того ж немає ніяких законодавчих підстав вимагати від роботодавця 2 додаткові зарплати. Простіше кажучи, 14 зарплат на рік – це не обов'язок, а лише рішення роботодавця.

До слова, мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 1108 євро брутто, тобто без вирахування податків та утримань. Якщо перевести це у гривні, ми отримаємо приблизно 33500 гривень. Заробіток у цій країні не слід порівнювати з заробітками у Німеччині, Нідерландах чи країнах Скандинавії. Але все одно ми говоримо про набагато вищі зарплати ніж в Україні.