До того ж у країнах Скандинавії працює потужна система профспілок. Саме вони захищатимуть ваші права та оберігатимуть вас від можливого свавілля роботодавців.

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Робота у Скандинавії – основні відмінності

Перебуваючи на заробітках у Данії, Швеції та Норвегії українців можуть здивувати:

Відсутність понаднормових годин. Держава пропагує родинну політику, а у Швеції категорично забороняється залишатись на роботі після робочого часу.

Держава пропагує родинну політику, а у Швеції категорично забороняється залишатись на роботі після робочого часу. Профспілки. У Швеції та Ісландії дуже популярна культура профспілок.Саме вони беруть під опіку працівників та вирішують скільки особа буде заробляти.

У Швеції та Ісландії дуже популярна культура профспілок.Саме вони беруть під опіку працівників та вирішують скільки особа буде заробляти. Відсутність культури звільнення. Якщо вас вже взяли на роботу, то роботодавцю через активну позицію профспілок легше буде вас деградувати з посади ніж звільнити.

Якщо вас вже взяли на роботу, то роботодавцю через активну позицію профспілок легше буде вас деградувати з посади ніж звільнити. Дружба на роботі як рідке явище. Скандинавці на перше місце завжди ставлять родину. Тому не варто ображатись, якщо співробітник відмовляється піти з вами на келих вина після роботи.

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Вимоги до працівників

Влаштуватися на роботу в скандинавських країнах значно важче ніж, скажімо, у Польщі. Простіше кажучи, беруть туди не всіх. Та все ж є безліч галузей де не вистачає робочої сили. В основному ми говоримо фізичну роботу. І досить часто ви зможете знайти подібні вимоги: