До того ж у країнах Скандинавії працює потужна система профспілок. Саме вони захищатимуть ваші права та оберігатимуть вас від можливого свавілля роботодавців.

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Робота у Скандинавії – основні відмінності

Перебуваючи на заробітках у Данії, Швеції та Норвегії українців можуть здивувати:

  • Відсутність понаднормових годин. Держава пропагує родинну політику, а у Швеції категорично забороняється залишатись на роботі після робочого часу.
  • Профспілки. У Швеції та Ісландії дуже популярна культура профспілок.Саме вони беруть під опіку працівників та вирішують скільки особа буде заробляти.
  • Відсутність культури звільнення. Якщо вас вже взяли на роботу, то роботодавцю через активну позицію профспілок легше буде вас деградувати з посади ніж звільнити.
  • Дружба на роботі як рідке явище. Скандинавці на перше місце завжди ставлять родину. Тому не варто ображатись, якщо співробітник відмовляється піти з вами на келих вина після роботи.

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Вимоги до працівників

Влаштуватися на роботу в скандинавських країнах значно важче ніж, скажімо, у Польщі. Простіше кажучи, беруть туди не всіх. Та все ж є безліч галузей де не вистачає робочої сили. В основному ми говоримо фізичну роботу. І досить часто ви зможете знайти подібні вимоги:

  • знання англійської мови;
  • досвід/відповідні навички;
  • сертифікати/дипломи;
  • відсутність шкідливих звичок (в Данії).