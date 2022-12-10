З польською мовою ситуація аналогічна. Як вітатися та знайомитися з поляками та як говорити про своє хобі, ми уже розповідали раніше. Але щоб ваша мова була багатою, необхідно вивчати не тільки поширені "я", "ти", "бути" і "робити", а й інші слова, які допоможуть грамотно формулювати речення та розуміти співрозмовника. Зокрема, збагатити мову можуть прикметники. Підготували підбірку польських слів, які допоможуть описати характер та риси людини.

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Як описати людину польською мовою

dobry – добрий

wrogi – ворожий

ostatni – останній

agresywny – агресивний

aktywny – активний

ambitny – амбітний

racjonalny – раціональний

romantyczny – романтичний

spontaniczny – спонтанний

energiczny – енергійний

pewny (siebie) – впевнений

śmieszny – смішний

utalentowany – талановитий

szczęśliwy – щасливий

zrelaksowany – розслаблений

zły – злий / поганий

mądry – мудрий / розумний

inteligentny – інтелігентний

wysportowany – спортивний (стосується вигляду людини). Якщо ми хочемо сказати "спортивне взуття", то використовуємо слово "sportowy" ("sportowe buty").

prosty – простий

prostak – дурний.

Прикметники чоловічого роду в називному відмінку мають закінчення "y", а у випадках, коли основа закінчується на k, g чи м’який приголосний — "i". Жіночий рід матиме закінчення "a" або "ia". Середній — "e" та "ie".