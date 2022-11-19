Мандруючи різними країнами, нерідко зав'язують нові цікаві знайомства. А хобі – одна з вічних тем, яка допомагає розвинути розмову. Зберігайте добірку висловів, які допоможуть вам розповісти, як ви проводите вільний час та про свої улюблені заняття польською мовою.

Читайте також Податки у різних країнах Європи: що потрібно знати

Як розповідати про хобі польською мовою

podróżować – подорожувати, а podróż – подорож;

śpiewać – співати, а śpiewanie – спів;

tańczyć – танцювати, а taniec – танець;

spacerować – гуляти, а spacer – прогулянка;

biegać – бігати, а bieganie – біг;

pływać – плавати, а pływanie – плавання;

gotować – готувати їсти, а приготувати – ugotować;

jeździć – їздити;

jeździć konno – їздити на коні;

jeździć na deskorolce – їздити на скейтборді;

jeździć na łyżwach – їздити на ковзанах;

jeździć na nartach – їздити на лижах;

jeździć na sankach – кататися на санках;

jeździć na rowerze – їздити на велосипеді;

jeździć na rolkach – їздити на роликах;

oglądać telewizję – дивитися телевізор;

oglądać seriale – дивитися серіали;

oglądać filmy – дивитися фільми;

oglądać bajki / kreskówki – дивитися мультфільми / мультсеріали;

czytać – читати;

czytać książki – читати книжки;

grać – грати;

grać w hokeja – грати в хокей;

grać w tenisa – грати в теніс;

grać w piłkę – грати в м’яч;

grać w piłkę nożną – грати у футбол;

grać w szachy – грати в шахи;

grać w karty – грати в карти;

grać na gitarze – грати на гітарі;

grać na flecie – грати на флейті;

grać na komputerze – грати на комп‘ютері;

uprawiać sport – займатися спортом;

robić zdjęcia – фотографувати;

słuchać muzyki – слухати музику.

До слова! А як вітатися та знайомитися польською мовою, читайте тут.