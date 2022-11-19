Мандруючи різними країнами, нерідко зав'язують нові цікаві знайомства. А хобі – одна з вічних тем, яка допомагає розвинути розмову. Зберігайте добірку висловів, які допоможуть вам розповісти, як ви проводите вільний час та про свої улюблені заняття польською мовою.

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Як розповідати про хобі польською мовою

  • podróżować – подорожувати, а podróż – подорож;
  • śpiewać – співати, а śpiewanie – спів;
  • tańczyć – танцювати, а taniec – танець;
  • spacerować – гуляти, а spacer – прогулянка;
  • biegać – бігати, а bieganie – біг;
  • pływać – плавати, а pływanie – плавання;
  • gotować – готувати їсти, а приготувати – ugotować;
  • jeździć – їздити;
  • jeździć konno – їздити на коні;
  • jeździć na deskorolce – їздити на скейтборді;
  • jeździć na łyżwach – їздити на ковзанах;
  • jeździć na nartach – їздити на лижах;
  • jeździć na sankach – кататися на санках;
  • jeździć na rowerze – їздити на велосипеді;
  • jeździć na rolkach – їздити на роликах;
  • oglądać telewizję – дивитися телевізор;
  • oglądać seriale – дивитися серіали;
  • oglądać filmy – дивитися фільми;
  • oglądać bajki / kreskówki – дивитися мультфільми / мультсеріали;
  • czytać – читати;
  • czytać książki – читати книжки;
  • grać – грати;
  • grać w hokeja – грати в хокей;
  • grać w tenisa – грати в теніс;
  • grać w piłkę – грати в м’яч;
  • grać w piłkę nożną – грати у футбол;
  • grać w szachy – грати в шахи;
  • grać w karty – грати в карти;
  • grać na gitarze – грати на гітарі;
  • grać na flecie – грати на флейті;
  • grać na komputerze – грати на комп‘ютері;
  • uprawiać sport – займатися спортом;
  • robić zdjęcia – фотографувати;
  • słuchać muzyki – слухати музику.