Мандруючи різними країнами, нерідко зав'язують нові цікаві знайомства. А хобі – одна з вічних тем, яка допомагає розвинути розмову. Зберігайте добірку висловів, які допоможуть вам розповісти, як ви проводите вільний час та про свої улюблені заняття польською мовою.
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Як розповідати про хобі польською мовою
- podróżować – подорожувати, а podróż – подорож;
- śpiewać – співати, а śpiewanie – спів;
- tańczyć – танцювати, а taniec – танець;
- spacerować – гуляти, а spacer – прогулянка;
- biegać – бігати, а bieganie – біг;
- pływać – плавати, а pływanie – плавання;
- gotować – готувати їсти, а приготувати – ugotować;
- jeździć – їздити;
- jeździć konno – їздити на коні;
- jeździć na deskorolce – їздити на скейтборді;
- jeździć na łyżwach – їздити на ковзанах;
- jeździć na nartach – їздити на лижах;
- jeździć na sankach – кататися на санках;
- jeździć na rowerze – їздити на велосипеді;
- jeździć na rolkach – їздити на роликах;
- oglądać telewizję – дивитися телевізор;
- oglądać seriale – дивитися серіали;
- oglądać filmy – дивитися фільми;
- oglądać bajki / kreskówki – дивитися мультфільми / мультсеріали;
- czytać – читати;
- czytać książki – читати книжки;
- grać – грати;
- grać w hokeja – грати в хокей;
- grać w tenisa – грати в теніс;
- grać w piłkę – грати в м’яч;
- grać w piłkę nożną – грати у футбол;
- grać w szachy – грати в шахи;
- grać w karty – грати в карти;
- grać na gitarze – грати на гітарі;
- grać na flecie – грати на флейті;
- grać na komputerze – грати на комп‘ютері;
- uprawiać sport – займатися спортом;
- robić zdjęcia – фотографувати;
- słuchać muzyki – слухати музику.