З 24 лютого переказами коштів активно користуються як біженці, які рятуються за кордоном, так і українці, які залишилися вдома. Співзасновник міжнародного сервісу TransferGo Даумантас Двілінскас розповів, яка зараз ситуація з надсиланням грошей в Україну та як компанія дбає про безпеку переказів.

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Як змінилися транскордонні перекази коштів після 24 лютого

З початком повномасштабної війни серед українців збільшилася кількість транзакцій, при цьому суми в середньому стали меншими, ніж зазвичай. Активніше почали надсилати гроші не лише громадяни України, а і європейці.

Крім цього, якщо раніше трудові мігранти, в основному, надсилали гроші додому, щоб утримувати рідних, то після 24 лютого кошти спрямовували ще й на підтримку ЗСУ, волонтерів та благодійних організацій.

Звідки найчастіше поступають кошти в Україну

Впродовж 2022 року за допомогою TransferGo в Україну найбільше надсилали гроші з Польщі, Німеччини, Великої Британії і Угорщини. Лідирують також Чехія і Литва.

Колись трудові мігранти, в основному, надсилали гроші додому, щоб утримувати свої сім’ї. Після початку війни Польща та поляки, а також литовці надали українцям велику підтримку пожертвами, благодійні організації та центри для біженців теж дуже допомогли вимушеним переселенцям,

– розповів Даумантас Двілінскас.

Перекази коштів в Україну через TransferGo у цифрах

За 40 днів війни в Україну через TransferGo було відправлено понад 50 мільйонів євро. Обсяг транзакцій на одного користувача зріс втричі.

Щодня клієнти TransferGo надсилають в Україну близько 1,5 мільйона євро.

За перше півріччя 2022 року в Україну було відправлено понад 140 мільйонів євро.

Оскільки TransferGo підтримує перекази між будь-якими картками Visa/Mastercard, а також всіма рахунками IBAN, це значно спрощує користування сервісом по всьому світу.

TransferGo підтримує перекази з будь-яких карток Visa/Mastercard на картки Visa/Mastercard / Фото інстаграм TransferGo

Як TransferGo забезпечує захист і безпеку транзакцій

Сьогодні більшість сервісів із переказу коштів працюють онлайн, а це підвищує ризики для клієнтів, оскільки шахраї не сплять. Зловмисники не перестають вдосконалювати свої схеми і застосовувати нові методи виманювання коштів. Наприклад, через російсько-українську війну зросла кількість донатів. Цим активно почали користуватися шахраї, створюючи та просуваючи фальшиві благодійні організації. У TransferGo цьому активно протидіють.

Ми зняли комісію за перекази в Україну не лише на картки, але й на IBAN. Наша команда перевірила благодійні організації в Україні та Європі та створила список фондів, які підтримують Україну, щоб клієнти у всьому світі могли донатити надійним організаціям, а не шахраям. Також ми додали гуманітарний банківський рахунок НБУ в наш додаток, щоб спростити пожертви для кожного нашого клієнта та переконатися, що гроші надсилаються на надійний рахунок,

– поділився результатами роботи Даумантас Двілінскас.

За його словами, у TransferGo безпека – на першому місці, тому всі перекази через сервіс мають бути затверджені та підтверджені ініціатором платежу. Проте найважливішим фактором безпечної транзакції залишається користувач, який надсилає гроші. Кожен повинен переконатися, що отримувачу коштів можна довіряти, неважливо, чи це приватна особа, чи організація.

TransferGo працює над покращенням умов переказу коштів в Україну

27 вересня у Брюсселі TransferGo, українські банки та інші компанії підписали важливу спільну заяву для покращення умов переказу коштів в Україну.

TransferGo стала учасником спільної заяви для покращення умов переказу коштів / Фото інстаграм TransferGo

Основними пунктами, яких зобов'язуються дотримуватись сторони, є:

поступове зменшення комісії на грошові перекази до 3% від суми;

прозорість переказу, без прихованих витрат (відправник повинен одразу бачити загальну суму комісії, що включає вартість послуги та валютну маржу за обмінним курсом).

Оскільки грошові перекази для українців є важливим способом фінансового забезпечення близьких, зниження їх вартості може призвести до значної економії коштів для кожної сім’ї. І це розуміють у TransferGo.

Спільна угода з грошових переказів із-за кордону буде сприяти подальшому наданню цих послуг на високому рівні. Також значно знизиться комісія – до цільового показника в 3%. Такий показник був встановлений для сталого розвитку фінансового ринку. Це призведе і до зниження загального розміру комісії на період агресії Росії проти України не лише в односторонньому, але й у двосторонньому порядку,

– заявив співзасновник TransferGo.