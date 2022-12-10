С польским языком ситуация аналогичная. Как здороваться и знакомиться с поляками и как говорить о своем хобби, мы уже рассказывали раньше. Но чтобы ваш язык был богатым, необходимо изучать не только распространенные "я", "ты", "быть" и "делать", но и другие слова, которые помогут грамотно формулировать предложения и понимать собеседника. В частности, обогатить язык могут прилагательные. Подготовили подборку польских слов, которые помогут описать характер и черты человека.
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Как описать человека на польском языке
- dobry – хороший
- wrogi – враждебный
- ostatni – последний
- agresywny – агрессивный
- aktywny – активный
- ambitny – амбициозный
- racjonalny – рациональный
- romantyczny – романтический
- spontaniczny – спонтанный
- energiczny – энергичный
- pewny (siebie) – уверен
- śmieszny – смешной
- utalentowany – талантливый
- szczęśliwy – счастливый
- zrelaksowany – расслабленный
- zły – злой/плохой
- mądry – мудрый/умный
- inteligentny – интеллигентный
- wysportowany – спортивный (касается вида человека). Если мы хотим сказать "спортивную обувь", то используем слово "sportowy" ("sportowe buty").
- prosty – простой
- prostak – глупый.
Прилагательные мужского рода в именительном падеже имеют окончание "y", а в случаях, когда основание заканчивается на k, g или мягкий согласный – "i". Женский род будет иметь окончание "a" или "ia". Средний – "e" и "ie".