С польским языком ситуация аналогичная. Как здороваться и знакомиться с поляками и как говорить о своем хобби, мы уже рассказывали раньше. Но чтобы ваш язык был богатым, необходимо изучать не только распространенные "я", "ты", "быть" и "делать", но и другие слова, которые помогут грамотно формулировать предложения и понимать собеседника. В частности, обогатить язык могут прилагательные. Подготовили подборку польских слов, которые помогут описать характер и черты человека.

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Как описать человека на польском языке

dobry – хороший

wrogi – враждебный

ostatni – последний

agresywny – агрессивный

aktywny – активный

ambitny – амбициозный

racjonalny – рациональный

romantyczny – романтический

spontaniczny – спонтанный

energiczny – энергичный

pewny (siebie) – уверен

śmieszny – смешной

utalentowany – талантливый

szczęśliwy – счастливый

zrelaksowany – расслабленный

zły – злой/плохой

mądry – мудрый/умный

inteligentny – интеллигентный

wysportowany – спортивный (касается вида человека). Если мы хотим сказать "спортивную обувь", то используем слово "sportowy" ("sportowe buty").

prosty – простой

prostak – глупый.

Прилагательные мужского рода в именительном падеже имеют окончание "y", а в случаях, когда основание заканчивается на k, g или мягкий согласный – "i". Женский род будет иметь окончание "a" или "ia". Средний – "e" и "ie".