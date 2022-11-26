7 польських висловів, які важко зрозуміти з першого разу

Побутує думка, що польська мова не надто важка для вивчення. Усе через свою часткову схожість з українською. Але це далеко не так, адже є багато слів і фраз, які можна інтерпретувати зовсім неправильно.

Так, раніше ми уже розповідали, як вітатися та знайомитися польською мовою, як говорити про хобі чи школу, а також ділилися добірками слів для повсякденних справ і навіть для пошуку роботи в Польщі. А на цей раз підготували популярні вислови, які допомагають зрозуміти польську культуру. Вони можуть стати вам у пригоді під час буденного спілкування з поляками.

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7 непростих польських висловів

#1

Prawda, że ​​gość nie w porę gorszy od Tatarzyna – Правда, що непроханий гість гірший за татарина. Це про те, наскільки погано, коли хтось несподіваний з'являється у вкрай невідповідний момент.

#2

Kończ… waść!… wstydu… oszczędź! – Кінчай!.. Не ганьби! Так поляки говорять, коли хочуть дати зрозуміти, що хтось каже дурниці і що для всіх буде краще, якщо він перестане.

#3

Naści, písку, kiełbasy! Tylko się nią nie udław – На тобі, собачку, ковбаски! Дивись не подавись. Мовляв, бери, якщо інакше не можна, але бережись, адже крадене може застрягти в горлі.

#4

Mów mi wuju – Клич мене дядьком. Так з іронією говорять тому, хто намагається нас обдурити, або жартівливо в ситуації, коли нам хотілося б доводитися комусь ріднею і щось від цього виграти. При цьому всі навколо знають, що співрозмовники – не рідня.

#5

Kiedy w brzuchu pusto w głowie groch z kapustą – У череві порожньо – у голові горох-капуста. На голодний шлунок ми нічого не придумаємо. Не варто приймати важливих рішень, коли голодний.

#6

Nie lubię pustych naczyń – Терпіти не можу порожнього посуду. Так говорять у Польщі, коли в нього закінчується випивка.

#7

Nie wylewaj waćpan wina! – Не проливай, добродію, вина! Мається на увазі, що дана кимось порада все ще актуальна.