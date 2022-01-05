У Польщі спростили умови працевлаштування українців: що відомо

Польський президент Анджей Дуда підписав законодавчі зміни, які покликані спростити працевлаштування іноземних громадян з шести країн. Нові правила почнуть діяти вже з другої половини січня.

Про це повідомили в канцелярії президента. Зміни мають стати чинними після їхньої публікації в урядовому віснику.

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Як саме у Польщі спростили працевлаштування для українців

Тепер громадяни України та ще п'яти країн зможуть працювати у Польщі без відповідного дозволу на роботу не пів року, як це було раніше, а 2 роки на підставі декларації про доручення роботи.

Досі декларація про доручення роботи дозволяла іноземцю в Польщі виконувати роботу протягом шести місяців на рік, а отримання наступної декларації відбувалося після перерви терміном 6 місяців.

Спрощення стосуються також отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання у Польщі. Так, наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу більше вже не є обов'язковими умовами для подання заяви на карту побиту. За новими правилами, достатньо підтвердження того, що доходи мігранта принаймні не є нижчими за мінімальну заробітну плату в країні (3 010 злотих брутто на місяць). Для такого підтвердження може знадобитися, наприклад, договір, в якому зазначена ставка.

Також новий дозвіл на проживання та роботу не будуть вимагати у випадку зміни посади при збільшенні зарплати.

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