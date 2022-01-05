Об этом сообщили в канцелярии президента. Изменения должны вступить в силу после их публикации в правительственном вестнике.

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Как именно в Польше упростили трудоустройство для украинцев

Теперь граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше без соответствующего разрешения на работу не полгода, как это было раньше, а два года на основании декларации о поручении работы.

Напоминаем! До сих пор право на поручение работы позволяло иностранцу в Польше выполнять работу в течение шести месяцев в году, а получение следующей декларации происходило после перерыва сроком на 6 месяцев.

Упрощения также касаются получения разрешения на временное или постоянное проживание в Польше. Так, наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода уже не являются обязательными условиями для подачи заявления на карту поб ы ту . По новым правилам, достаточно подтверждения того, что доходы мигранта по крайней мере не ниже минимальной заработной платы в стране (3 010 злотых брутто в месяц). Для такого подтверждения может потребоваться, например, договор, в котором указана ставка.

Также новое разрешение на проживание и работу не потребуют в случае смены должности при увеличении зарплаты.

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