Об этом сообщили в канцелярии президента. Изменения должны вступить в силу после их публикации в правительственном вестнике.
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Как именно в Польше упростили трудоустройство для украинцев
Теперь граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше без соответствующего разрешения на работу не полгода, как это было раньше, а два года на основании декларации о поручении работы.
Упрощения также касаются получения разрешения на временное или постоянное проживание в Польше. Так, наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода уже не являются обязательными условиями для подачи заявления на карту побыту. По новым правилам, достаточно подтверждения того, что доходы мигранта по крайней мере не ниже минимальной заработной платы в стране (3 010 злотых брутто в месяц). Для такого подтверждения может потребоваться, например, договор, в котором указана ставка.
Также новое разрешение на проживание и работу не потребуют в случае смены должности при увеличении зарплаты.
Другие изменения, которые могут заинтересовать украинцев в Польше
- С начала 2022 года в Польше вступили в силу изменения для водителей. Теперь нарушителей правил дорожного движения будут наказывать строже.
- Стали актуальны изменения правил по выплатам в связи с нетрудоспособностью по болезни (zwolnienie lekarskie L4). Нововведения имеют целью предотвратить злоупотребление больничными.
- В Польше выросли цены на полсотни лечебных препаратов. В то же время более 1 000 других лекарств стали доступнее.
- Польша упростила условия трудоустройства для врачей из Украины.