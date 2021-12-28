Чтобы сделать невозможным манипуляции, нужно разобраться в том, что такое трудовая миграция и как на самом деле она влияет на нашу экономику.

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Что следует знать о трудовой миграции

Для начала следует разобраться, что же такое трудовая миграция. Закон Украины о внешней трудовой миграции определяет, что это перемещение украинских граждан за границу с целью осуществления оплачиваемой деятельности в государстве пребывания. Проще говоря, человек, то есть трудовой мигрант, выезжает на определенный срок в другую страну, чтобы подзаработать.

В современном мире миграция остается явлением растущего масштаба. Многие страны являются местом происхождения, транзита или назначения мигрантов. Важно понимать, что динамика трудовой миграции оказывает непосредственное влияние на социально-экономическую ситуацию и способствует привлечению дополнительного капитала для бизнеса.



Темпы миграции в мире растут / Фото "Львовский портал"

Как это работает

Когда люди уезжают из страны, возникает нехватка кадров. Бизнес уже не может найти персонал на те же деньги, чтобы производить единицу продукции по прежней себестоимости. Тогда возникает необходимость привлечения капитала, чтобы модернизировать производство, увеличивая производительность труда.

Это явление имеет положительную окраску. Ведь растет заработная плата и улучшаются условия труда и уровень технического обеспечения.

Плюсы трудовой миграции для Украины

Рассматривая вопросы трудовой миграции в контексте Украины, можно выделить следующие положительные стороны этого процесса:

омоложение рабочей силы,

помощь в удовлетворении кадровых потребностей,

обеспечение функционирования таких отраслей как: сельское хозяйство, строительные и личные услуги, предпринимательство, поддержка работ систем социальной защиты.

Как страна происхождения Украина извлекает пользу в виде денежных переводов, инвестиций, технологий, которые мигранты отправляют на родину семьям. К тому же вернувшиеся домой украинцы становятся источником новых разных навыков.

По словам соучредителя и генерального директора TransferGo Даумантаса Двилинскаса, менее чем за полтора года с начала пандемии количество переводов в Украину из-за границы выросло на впечатляющие 156%. Так называемые пики роста зафиксировали в:

марте (+210%);

и в апреле 2020 года (+215%).

А рекордным по сумме переводов стал декабрь прошлого года, когда работающие за рубежом украинцы совершили домой почти 200 тысяч переводов на общую сумму в 35 миллионов евро. Такие показатели очень легко объяснить: из-за локдауна многие украинцы не смогли приехать домой на новогодние праздники, чтобы лично привезти подарки своим близким. Поэтому они переводили на родину деньги.

Именно благодаря инновациям мы преодолеваем любые физические границы, открываем новые рынки, эффективно управляем своими деньгами и через глобальные цифровые переводы оперативно помогаем своим родным дома,

– подчеркнул Даумантас Двилинскас.

Обратите внимание! С сервисом TransferGo легко оставаться в контакте со своими близкими, даже если между вами сотни километров. Ведь компания является одним из самых быстрых и безопасных сервисов денежных переводов в Европе. А удобный интерфейс и лояльная служба поддержки, говорящая на вашем языке, подкупили уже более 3,5 миллиона пользователей по всему миру.

Как украинцы живут за границей

Также TransferGo имеет свой проект на ютубе "Украинцы заграницей", в рамках которого украинские трудовые мигранты рассказывают о собственном опыте переезда, жизни и работы в разных странах Европы. Несмотря на то, что они живут далеко от Украины, на родине у них остались родные и друзья.

К примеру, Елена Дровняк из Николаевской области переехала в маленький польский городок Пила. В Польше она работала дальнобойщицей, а сейчас находится в декрете.

Я пересматриваю свои старые фотографии, которым я была до декрета, я вижу, как я была жизнерадостна. Я чувствовала себя человеком, который сам управляет своей жизнью,

– призналась Елена.

Несмотря на то, что она перевезла мать в Польшу, Елена чувствует связь с родиной. В Украине ведь у нее осталась старшая сестра. Ей Елена часто отправляет деньги.

История Елены в Польше: смотрите видео

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Риски трудовой миграции для будущего

Несмотря на значительные преимущества трудовой миграции, существует и негативное влияние этого процесса на украинскую экономику. Он проявляется в оттоке персонала, приводящего к тому, что в крупных городах и регионах ощущается дефицит как специалистов, так и рабочей силы.

Что это значит для государства

Уменьшение капиталовложения в развитие Украины. Ведь когда инвестор собирается что-либо строить в любой стране, он просчитывает возможные риски и ориентируется на качество рабочей силы в стране. Отъезд активных и квалифицированных людей отмечается в разных инвестиционных рейтингах и этот показатель опускает страну ниже других.

Ведь когда инвестор собирается что-либо строить в любой стране, он просчитывает возможные риски и ориентируется на качество рабочей силы в стране. Отъезд активных и квалифицированных людей отмечается в разных инвестиционных рейтингах и этот показатель опускает страну ниже других. Плохое наполнение пенсионного фонда из-за риска выезда молодых людей за границу.



Украинцы массово уезжают за границу / Фото Лига.net

Как можно минимизировать негативные последствия

Эксперты советуют собирать больше статистических данных и делать это чаще, чтобы иметь актуальную и исчерпывающую информацию о трудовой миграции и миграционном статусе населения.

Такая миграция должна быть частью стратегического планирования политики. Это может включать:

предоставление помощи украинцам за границей через консульские службы, службы занятости и юридические консультации,

обучение студентов правильным навыкам для работы как в Украине, так и за рубежом,

поощрение пользования официальными каналами для денежных переводов.

В свою очередь рост зарплат и экономический подъем сделают Украину более привлекательным местом для работы в будущем. Поэтому увеличение спроса на внутреннем рынке путем увеличенных доходов населения – положительный краткосрочный и среднесрочный эффект.